خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی رشت/ بیمه تکمیلی نمی‌خواهیم!

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی رشت/ بیمه تکمیلی نمی‌خواهیم!
کد خبر : 1708319
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان می‌گویند: سازمان تامین اجتماعی موظف است کمبود مراکز ملکی را با قرارداد بستن با مراکز درمانی غیرملکی جبران کند به گونه‌ای که بیمه‌شدگان بدون پرداخت فرانشیز، خدمات رایگان دریافت کنند.

بازنشستگان رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع خود در شهر انزلی مقابل هتل کانون بازنشستگان خبر دادند.

موضوع این تجمع، اعتراض به بیمه تکمیلی و عملکرد کانون عالی بازنشستگان بود؛ بازنشستگان رشت می‌گویند: اعتراض ما اجرایی نشدن ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و فقدان خدمات درمانی رایگان است.

آن‌ها افزودند: سازمان تامین اجتماعی موظف است کمبود مراکز ملکی را با قرارداد بستن با مراکز درمانی غیرملکی جبران کند به گونه‌ای که بیمه‌شدگان بدون پرداخت فرانشیز، خدمات رایگان دریافت کنند. 

در همین راستا، نشستی در طبقه اول هتل انزلی برگزار شد که در آن اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان حاضر شدند؛ در این نشست، بازنشستگان مخالفت خود را بیمه تکمیلی مطرح کردند و اعلام نمودند: تامین درمان رایگان وظیفه تامین اجتماعی‌ست. تجاری‌سازی درمان بازنشستگان خلاف قانون است. 

بازنشستگان تاکید کردند: ما بیمه تکمیلی نمی‌خواهیم و تامین اجتماعی موظف است خودش با مراکز درمانگر قرارداد ببندد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ