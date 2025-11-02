بازنشستگان رشت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع خود در شهر انزلی مقابل هتل کانون بازنشستگان خبر دادند.

موضوع این تجمع، اعتراض به بیمه تکمیلی و عملکرد کانون عالی بازنشستگان بود؛ بازنشستگان رشت می‌گویند: اعتراض ما اجرایی نشدن ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و فقدان خدمات درمانی رایگان است.

آن‌ها افزودند: سازمان تامین اجتماعی موظف است کمبود مراکز ملکی را با قرارداد بستن با مراکز درمانی غیرملکی جبران کند به گونه‌ای که بیمه‌شدگان بدون پرداخت فرانشیز، خدمات رایگان دریافت کنند.

در همین راستا، نشستی در طبقه اول هتل انزلی برگزار شد که در آن اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان حاضر شدند؛ در این نشست، بازنشستگان مخالفت خود را بیمه تکمیلی مطرح کردند و اعلام نمودند: تامین درمان رایگان وظیفه تامین اجتماعی‌ست. تجاری‌سازی درمان بازنشستگان خلاف قانون است.

بازنشستگان تاکید کردند: ما بیمه تکمیلی نمی‌خواهیم و تامین اجتماعی موظف است خودش با مراکز درمانگر قرارداد ببندد.

