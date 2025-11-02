خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

چرا کارگران شرکتی به تهران آمدند؟/ «طرح ساماندهی» مصوب شود

چرا کارگران شرکتی به تهران آمدند؟/ «طرح ساماندهی» مصوب شود
کد خبر : 1707960
لینک کوتاه کپی شد.

یک فعال کارگری در رابطه با تجمع کارگران پیمانکاری مقابل ساختمان ریاست جمهوری گفت: خواسته اصلی ما تحقق وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور در زمان انتخابات و در مناظره‌ها اعلام کرده بود؛ از جمله استخدام نیروهای شرکتی و همسان‌سازی حقوق آنان.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود وعده‌های پی در پی از سوی نمایندگان مجلس، ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور و مسئولان دولت چهاردهم، هنوز طرح ساماندهی کارکنان دولت به نتیجه نرسیده است. این طرح که پیشتر قرار بود در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود، حالا در دست دولت است و قرار است با همکاری مجلس و دولت، نتیجه‌ی نهایی حاصل شود. فعلاً اطلاعاتی از جزئیاتِ این طرح و یا لایحه در دست نیست اما کارگران تأکید دارند که درخواستِ اصلیِ آن‌ها حذف پیمانکاران است و به کمتر از آن راضی نمی‌شوند. 

روز گذشته نیز بیش از هزار کارگر پیمانکاریِ دستگاه‌های مختلف از اقصی نقاط کشور به تهران آمدند، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و خواستار به نتیجه رسیدنِ هر چه زودتر طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسط شدند. 

مهران ربانی، فعال کارگری، در خصوص برگزاری این تجمع گفت: به همراه همکاران خود از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، نیرو، بانک مسکن و سایر نهادهای اجرایی مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردیم. یک جمعیتِ بیش از هزار نفره از کارگران  که تنها خواسته‌شان اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی است.

وی افزود: هیچ مطالبه دیگری مطرح نبود و خواسته اصلی ما تحقق وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور در زمان انتخابات و در مناظره‌ها اعلام کرده بود؛ از جمله استخدام نیروهای شرکتی و همسان‌سازی حقوق آنان. همکاران ما منتظر اجرای این وعده‌ها هستند و انتظارشان چیزی جز تحقق همان سخنان رئیس‌جمهور نیست. اگر امروز اعتراض‌ها به مرحله تجمع خیابانی رسیده، دلیلش عمل‌نشدن به وعده‌هاست. 

ربانی با اشاره ادعای داشتنِ بار مالیِ طرح حذف پیمانکاران گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری می‌گویند حذف پیمانکاران بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها اتفاقا پول بیشتری ذخیره می‌شود. اگر دولت اصرار دارد که این کار بارِ مالی دارد، در قانون بودجه برای آن اعتبار درنظر بگیرد. البته ما پیشتر پیشنهاد داده بودیم که برای تسریع در انجام کار، نمایندگان می‌توانند آن را در هیئت وزیران مصوب کنند. 

این نماینده نیروهای شرکتی در ادامه گفت: در جریان این تجمع، مذاکراتی نیز با مسئولان نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد. از سوی دولت عنوان شد که پیشنهادی به مجلس داده‌اند مبنی بر اینکه نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی با قرارداد معین و نیروهای بدون تحصیلات در قالب قرارداد کارگری ساماندهی شوند، اما مجلس نسبت به برخی موارد ایراد قانونی گرفته است. 

او اضافه کرد: مسئولان دولتی اعلام کردند که مکاتبات لازم با مجلس انجام شده و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. مقرر شد مذاکرات میان دولت و مجلس برای رفع این ایرادات ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسیم.  

وی در پایان گفت: در صورت بی‌توجهی به مطالبات، همکاران ما تصمیم دارند اعتراضا صنفی خود را ادامه دهند تا زمانی که خواسته‌هایشان محقق شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ