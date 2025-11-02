کارگران شرکتی توزیع برق در انتظار تبدیل وضعیت/ حقوقمان از نصف حقوق رسمیها کمتر است!
کارگران شرکتی توزیع برق تهران همچنان با ناامنی شغلی و تأخیر در پرداخت حقوق مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم تلاش چندساله کارگران شرکتی و پیمانکاری برای حذف پیمانکاران واسطه، کارگران پیمانی و شرکتی شرکت توزیع برق تهران همچنان در وضعیت ناامنی شغلی و معیشتی به سر میبرند.
یک کارگر پیمانکاری شرکت توزیع برق تهران در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به اختلاف چشمگیر میان حقوق نیروهای رسمی و شرکتی اظهار کرد: دریافتی نیروهای قرارداد کار معین در شرکت حدود ۷۰ میلیون تومان است، در حالیکه حقوق نیروهای شرکتی تنها ۲۹ میلیون تومان پرداخت میشود. این اختلاف فاحش در حالی است که حجم کار نیروهای شرکتی به مراتب بیشتر است. متأسفانه امنیت شغلی وجود ندارد و شرایط کنونی بیش از هر چیز یادآور نوعی بردهداری مدرن است.
کار پرخطر، امنیت صفر
وی با اشاره به شرایط سخت کاری نیروهای پیمانی افزود: بیشتر فعالیتهای پرخطر و عملیاتی در حوزه برقکاری بر عهده نیروهای پیمانی است، با این حال نه امنیت شغلی دارند و نه حقوق آنها بهموقع پرداخت میشود. نیروهای پیمانکاری در معرض خطر جدی هستند و همواره با نگرانی از آینده شغلی خود به کار ادامه میدهند.
منحل شدن شورای کارگری و حذف از تشکلها
کارگر شرکتی برق تهران همچنین از برخورد شرکت با تلاش کارگران برای تشکیل تشکلهای صنفی انتقاد کرد و گفت: ما شورای اسلامی کار شرکت را تشکیل دادیم، اما این شورا از سوی شرکت منحل شد. در حال حاضر، شورا و نمایندگان کارگری تنها برای نیروهای رسمی فعالیت دارند. این در حالی است که اکثریت نیروی انسانی شرکت را نیروهای شرکتی تشکیل میدهند، اما از حق مشارکت، کاندیداتوری و رأی محروم ماندهاند.
پایمال شدن حق سختی کار
او در پایان درباره نحوه محاسبه سختی کار توضیح داد: سختی کار ما بهعنوان «کارگر برقکار» ثبت میشود، نه بهعنوان «سیمبان» یا «برقکار فنی» که ماهیت واقعی شغل ماست. این موضوع باعث تضییع حقوق ما در محاسبه سوابق و مزایای بازنشستگی میشود.