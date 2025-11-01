تجمع کارگران ارکان ثالث مقابل نهاد ریاست جمهوری
کارگران ارکان ثالث نفت امروز در میدان پاستور تجمع کردند.
کارگران ارکان ثالث نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (دهم آبان) در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری خبر دادند.
معترضان که از استانهای نفتی به خصوص از جنوب با وسایل نقلیه مختلف از جمله اتوبوس به تهران آمدهاند؛ میگویند: بعد از سالها انتظار و وعده، هنوز پیمانکاران و واسطهها حذف نشدهاند؛ ظاهراً لابی آن ها آن چنان قدرتمند است که دولت جدید نیز علیرغم قولهایی که داده بود، کاری نکرد.
کارگران ارکان ثالث نفت در تجمع امروز، بار دیگر عدم تحقق وعدههای رسمی دولت و رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکار تأمین نیرو، تبدیل وضعیت و اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدتمعین را یادآور شدند؛ وعدههایی که تا امروز فقط روی کاغذ مانده و نتیجهاش تداوم تبعیض و بیثباتی شغلی برای هزاران نیروی کار باتجربه بوده است.
آنها میگویند: خواستار عقد قرارداد مستقیم و حذف پیمانکاران هستیم؛ وظایف اصلی صنعت نفت برعهده ما کارگران ارکان ثالث است اما مزایا و امکانات آن نصیب دیگران میشود! ما همچنان از امنیت شغلی و دستمزد شایسته محرومیم.
در این تجمع، جمعی از کارگران ارکان ثالث توزیع برق نیز حضور دارند.