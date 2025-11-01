در بیانیهای مطرح شد؛
اعتراض نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره/ وعدهها محقق نشد
نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه خارک در بیانیهای مطالبات خود را بیان کردند و نسبت بهعدم تحقق مطالباتشان اعتراض کردند.
در این بیانیه با اشاره به وعدههای داده شده برای رسیدگی به مطالبات نیروها آمده: بیاعتنایی به مطالبات پرسنل که ستون اصلی تولید در مناطق عملیاتی هستند، حتی به آنجا رسید که در سفر مورخ سیام مهرماه مدیر عامل به منطقه، ایشان حدود ۳ ساعت با مدیران پتروشیمی خارک و شرکتهای خصوصی جلسه برگزار کردند اما حاضر به حضور ۳ دقیقهای در بین پرسنل منطقه نشدند! تنها اتفاق این مدت، افزایش ۲۵درصدی سقف حقوق پرسنل خشکی و ۲۰درصدی پرسنل سکوهای دریایی بعد از گذشت ۷ماه از سال بود. درحالیکه سقف حقوق پرسنل ستادی و شمالنشین از همان ابتدای سال، ۳۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش ناچیز سقف حقوق پرسنل مناطق عملیاتی، فرسنگها با مطالبه پرسنل که دریافت کامل فوق العادهها و مزایای عملیاتی و اقماری میباشد، فاصله دارد. »
در ادامه این بیانیه آمده: «درخصوص سایر مطالبات اصلی پرسنل از قبیل اصلاح پایه حقوقی پرسنل کف بگیر سازمان، شفافسازی مالیاتهای دریافتی، اجرای کامل ماده۱۰، دریافت کامل سنوات بازنشستگی و همچنین مطالبات رفاهی و انگیزشی پرسنل نیز اتفاقی نیفتاده است.»
آنها در پایان تاکید کردند که به مطالبهگری و اعتراض به شرایط ادامه خواهند داد.