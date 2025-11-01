خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بیانیه‌ای مطرح شد؛

اعتراض نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره/ وعده‌ها محقق نشد

اعتراض نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره/ وعده‌ها محقق نشد
کد خبر : 1707635
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه خارک در بیانیه‌ای مطالبات خود را بیان کردند و نسبت به‌عدم تحقق مطالبات‌شان اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه خارک در بیانیه‌ای مطالبات خود را بیان کردند و نسبت به‌ عدم تحقق مطالبات‌شان اعتراض کردند. 

در این بیانیه با اشاره به وعده‌های داده شده برای رسیدگی به مطالبات نیروها آمده: بی‌اعتنایی به مطالبات پرسنل که ستون اصلی تولید در مناطق عملیاتی هستند، حتی به آنجا رسید که در سفر مورخ سی‌ام مهرماه مدیر عامل به منطقه، ایشان حدود ۳ ساعت با مدیران پتروشیمی خارک و شرکتهای خصوصی جلسه برگزار کردند اما حاضر به حضور ۳ دقیقه‌ای در بین پرسنل منطقه نشدند! تنها اتفاق این مدت، افزایش  ۲۵درصدی سقف حقوق پرسنل خشکی و ۲۰درصدی پرسنل سکوهای دریایی بعد از گذشت ۷ماه از سال بود. درحالیکه سقف حقوق پرسنل ستادی و شمال‌نشین از همان ابتدای سال، ۳۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش ناچیز سقف حقوق پرسنل مناطق عملیاتی، فرسنگ‌ها با مطالبه پرسنل که دریافت کامل فوق العاده‌ها و مزایای عملیاتی و اقماری می‌باشد، فاصله دارد. » 

در ادامه این بیانیه آمده: «درخصوص سایر مطالبات اصلی پرسنل از قبیل اصلاح پایه حقوقی پرسنل کف بگیر سازمان، شفاف‌سازی مالیاتهای دریافتی، اجرای کامل ماده۱۰، دریافت کامل سنوات بازنشستگی و همچنین مطالبات رفاهی و انگیزشی پرسنل نیز اتفاقی نیفتاده است.» 

آن‌ها در پایان تاکید کردند که به مطالبه‌گری و اعتراض به شرایط ادامه خواهند داد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ