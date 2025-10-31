خبرگزاری کار ایران
یارانه حذف نمی‌شود

یارانه حذف نمی‌شود
کد خبر : 1707286
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: در شیوه جدید اختصاص کالابرگ؛ یارانه حذف نمی‌شود و همچنان پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگویی در صداوسیما تأکید کرد که در طرح جدید کالابرگ، یارانه نقدی همچنان به مردم پرداخت می‌شود و هیچ حذف یا کاهش آن در دستور کار نیست.

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کالابرگ در آبان‌ماه به شیوۀ جدید عرضه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه برخی قشرهای جامعه به دریافت پروتئین یا کالا‌های ضروری خاص نیاز دارند و هدف ما از اختصاص این منابع، تأمین همین نیازهاست، ممکن است در نحوه پرداخت‌ها تغییراتی از این نوع ایجاد شود.

سیدحمید پورمحمدی افزود: به این معنا که این منابع مالی به‌صورت حمایت برای خرید چند قلم کالای مشخص با قیمت ثابت ارائه شود تا مردم از نوسان های بازار آسیب نبینند.

 

 

 

 

