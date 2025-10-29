خبرگزاری کار ایران
معیشت بحرانی کارگران «شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش» / چندین ماه مزد معوقه داریم

معیشت بحرانی کارگران «شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش» / چندین ماه مزد معوقه داریم
کارگران شاغل در «شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش» چندین ماه معوقات مزدی طلبکارند.

یک منبع کارگری در استان خوزستان به خبرنگار ایلنا، گفت: کارگران این شرکت که در زمینه ارائه خدمات زیر ساختی به تولید کنندگان شهرک صنعتی شوش فعالیت دارند، معوقات مزدی دارند. 

براساس اظهارتی که به نقل از کارگران شرکت خدمات شهرک صنعتی شوش در اختیار ایلنا قرار گرفته است؛ در حال حاضر رابطه استخدامی کارگران با کارفرما به صورت قرارداد روزمزدی ادامه دارد و به صورت مشخص این کارگران  سه ماه دستمزد حداقلی طلبکارند. 

گفته می‌شود این کارگران روز گذشته (سه شنبه ۷ آبان ماه) در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتشان دست به اعتراض صنفی زده بودند. 

بنا بر ادعای کارگران، شرکت پیمانکاری به دلیل کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقع مزد آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه کارگران هم اکنون با مشکل مالی مواجه هستند.

 

