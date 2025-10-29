تجمع کارگران رسمی نفت منطقه بهرگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۷ آبان‌ماه، کارگران رسمی نفت منطقه بهرگان در اعتراض به‌عدم توجه به مطالبات خود تجمع کردند.

اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، حذف سقف سنوات بازنشستگی، عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت و حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبانی، از مهم‌ترین مطالبات این نیروهای رسمی است.

انتهای پیام/