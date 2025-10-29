«محمد امین خوارزمی» محیطبان زندانی آزاد شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز چهارشنبه (۷آبان ماه) محمد امین خوارزمی، محیطبان زندانی، پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
محمد امین خوارزمی، محیط بان کرمانی است که سال ۱۴۰۱ در جریان ماموریت حفاظت از مناطق طبیعی شهرستان «رابر» بهطور غیرعمد موجب مرگ یکی از شکارچیان شد؛ حادثهای که پرونده قضایی پیچیدهای را رقم زد و در نهایت، با گذشت تحسینبرانگیز خانواده شکارچی جان باخته، خوارزمی پس از تحمل سه سال حبس از زندان آزاد شد.