تورم مهرماه بازهم رکورد زد!

به گزارش ایلنا، براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۰۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل پنج درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص نسبت به مهرماه ۱۴۰۳ نیز ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ تورم سالانه در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد رشد داشته است.

تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در مهرماه ۱۴۰۴ برابر ۴۸.۶ درصد ثبت شده است. این بدان معناست که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته، ۴۸.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. در مقایسه با ماه قبل، این شاخص ۳.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه: تورم ماهانه خانوارها در مهرماه ۱۴۰۴ نیز برابر پنج درصد (۵.۰) درصد اعلام شد. گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۶.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۴.۲ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کردند.

تورم دهک‌های هزینه‌ای: نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور بین ۳۸.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۰.۱ درصد برای دهک اول متغیر بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی میان دهک‌ها در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۶ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که فشار تورمی همچنان بر هزینه‌های خانوارهای کشور ادامه دارد و دهک‌های پایین‌تر هزینه‌ای با تورم بیشتری نسبت به دهک‌های بالاتر مواجه هستند.

