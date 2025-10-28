خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران پیمانکاری پارس جنوبی/ وعده ها محقق نشد

کارگران پالایشگاه‌های اول تا سوم مجتمع گاز پارس جنوبی امروز ۶ آبان، در ادامه نادیده گرفتن مطالبات پنج‌گانه خود، بار دیگر دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، امروز سه‌شنبه ۶ آبان، کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های اول تا سوم شرکت گاز پارس جنوبی بار دیگر در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مطالبات پنج‌گانه خود، دست به تجمع  زدند. این اعتراض‌ها ادامه  اقداماتی است که پیش‌تر هر سه‌شنبه برگزار می‌شد و با وعده رسیدگی به خواسته‌ها موقتاً متوقف شده بود، اما طبق اعلام انجمن صنفی، پس از گذشت ماه‌ها این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.

کارگران اعلام کرده‌اند انتظار دارند تا دو هفته آینده مطالباتشان برآورده شود. مطالبات پنج‌گانه کارگران پیمانکاری از این قرار است: بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل با رویکرد همسان‌سازی دستمزد،  اجرای طرح اقماری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی،  ساماندهی وضعیت رانندگان غیرمالک خودروهای استیجاری ، پرداخت هزینه قطع امکانات رفاهی (حق کمپ) و تأمین ایاب و ذهاب هوایی برای کارگران پیمانکاری.

کارگران تاکید کردند تا تحقق خواسته های قانونی ، به اعتراض صنفی و مطالبه گری ادامه می دهند. 

 

