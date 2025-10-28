انفجار معدن در استرالیا باعث مرگ و مصدومیت ۳ کارگر شد
در پی انفجار در معدنی در ایالت «نیو ساوت ولز» استرالیا (NSW) دو کارگر جان خودرا از دست داده و یکنفر دیگر زخمی شد.
به گزارش ایلنا، در ساعات اولیه امروز (سهشنبه) پس از گزارشهایی مبنی بر مرگ یک کارگر و مجروحیت شدید دو کارگر دیگر، نیروهای امدادی به معدن «اندیور» در «کوبار» اعزام شدند.
پلیس اعلام کرد که مرگ یک مرد حدوداً ۶۰ساله در محل حادثه تأیید شد و دو زن که هر دو حدوداً ۲۰ساله بودند به سطح زمین آورده شدند، اما یکی از آنها بعداً درگذشت. زن دوم نیز به دلیل جراحات جزئی و شوک به بیمارستان منتقل شد.
شرکت «پلیمتالز ریسورسز» که معدن اندیور را در سال ۲۰۲۳ خریداری کرد، اعلام کرده است که تمام عملیاتها در این محل به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش بیبی سی، در این بیانیه علت انفجار ذکر نشده است.