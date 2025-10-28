با فروش طلاهای همسران مان سهامدار شدیم؛
تجمع «کارگران آجر ثبات» در اعتراض به تصرف غیرقانونی اراضی
صبح امروز کارگران سهامدار کارخانه آجر ثبات قرچک با تجمع در محوطه کارخانه از مسئولان برای رفع تصرف اراضی این کارخانه درخواست استمداد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران سهامدار کارخانه آجر ثبات قرپک، صبح امروز (۶ آبان ماه) با تجمع در محوطه کارخانه از مسئولان برای رفع تصرف اراضی این کارخانه از سوی اداره راه وشهرسازی درخواست استمداد کردند.
حاضران در تجمع میگویند: از سالهای ۷۹ و ۸۰ با فروش طلاهای همسرانمان و کسر از حقوق ماهیانه، سهام این کارخانه را خریداری کرده اند. آن زمان دستگاه قضایی رأی داد که مالکیت شرکت به کارگران واگذار شود. حالا بعد از ۲۰ سال کار و تلاش میگویند زمینها باید به دولت برگردد!
از قرار معلوم، اداره راه و شهرسازی با استناد به برخی اسناد قدیمی مدعی مالکیت زمین کارخانه آجر ثبات شده و اخیرا رای قضایی برای بازپس گیری گرفته است اما سهامداران تأکید دارند که در زمان خصوصیسازی، زمین و ساختمان شرکت بهصورت رسمی به کارگران واگذار شده و باید دادگاه نسبت به رای صادره تجدید نظر کرده و زمینها را به کارگران بازگرداند.