طرح افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۵ در دیدار با وزیر کار

به گزارش ایلنا، در این نشست که ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری حضور خواهد داشت، روسای کانون‌ها مهمترین موضوعات و مطالبات بازنشستگان را با وزیر کار مطرح کردند.

افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با نرخ تورم، اجرای بیمه کامل و جامع بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل توسط سازمان مربوطه از مهم‌ترین مسائلی بود که در دیدار باوزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی مطرح شد.

