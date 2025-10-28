خبرگزاری کار ایران
طرح افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۵ در دیدار با وزیر کار

کد خبر : 1706062
نشست روسای کانونهای بازنشستگی آموزش وپرورش کشور با احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست که  ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری  حضور خواهد داشت،  روسای کانون‌ها مهمترین موضوعات و مطالبات  بازنشستگان  را با  وزیر کار  مطرح کردند.

افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب با نرخ تورم، اجرای بیمه کامل و جامع بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل توسط سازمان مربوطه از مهم‌ترین مسائلی بود که در دیدار باوزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی مطرح شد. 

 

 

 

 

