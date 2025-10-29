خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران روزمزد کشمیر هند/ خواهان عدالت هستیم

اعتراض کارگران روزمزد کشمیر هند/ خواهان عدالت هستیم
کارگران روزمزد کشمیری گفتند: با وجود دهه‌ها سال کار و خدمت، همچنان در شرایط‌عدم اطمینان، محروم از امنیت شغلی، مزایا و دستمزد عادلانه کار می‌کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری منطقه کشمیر (KMS)،  هزاران کارگر روزمزد کشمیری در اعتراض به وضعیت حقوقی و مالی خود اقدام به اعتراض علیه دولت هندوستان کردند. 

سرینگر، محل اعتراض این کارگران در ایالت جامو و کشمیر بوده که سال‌هاست به طور غیرقانونی توسط ارتش هند اشغال شده است. کارگران روزمزد روز دوشنبه در آستانه برگزاری نمایشگاه صنعتی در سرینگر اعتراض مسالمت‌آمیزی برگزار کردند و خواستار منظم‌سازی خدمات و رفاهیات حقوقی خود و اجرای قانون اصلاح‌شده حداقل دستمزد در هند شدند. 

این اعتراض توسط چندین اتحادیه به نمایندگی از کارگران بخش مهندسی، خدمات عمومی، برق، جنگل‌داری و توسعه روستایی، سازماندهی شده بود. تظاهرکنندگان پلاکاردها و بنرهایی با عنوان «ما خواهان عدالت هستیم» و «مقررات روزمزد را منظم کنید» حمل می‌کردند. 

کارگران گفتند که با وجود دهه‌ها سال کار و خدمت، همچنان در شرایط‌ عدم اطمینان، محروم از امنیت شغلی، مزایا و دستمزد عادلانه کار می‌کنند. یکی از رهبران معترضان به خبرنگاران گفت: «ما سال‌هاست که به این دولت خدمت می‌کنیم، برخی بیش از دو دهه است، اما با ما به عنوان کارگران روزمزد برخورد می‌شود.» 

معترضان همچنین خواستار اجرای فوری قانون اصلاح روابط کار هند در کشمیر شده و خواستار افزایش حداقل دستمزد شدند. آن‌ها تاکید کردند که تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، گذران زندگی با دستمزد ناچیز روزانه را برای آن‌ها غیرممکن کرده است. آن‌ها همچنین از مقامات خواستند که بدون تأخیر به خواسته‌های دیرینه آن‌ها رسیدگی کنند.

 

