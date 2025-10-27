خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران کاشی کاژه نسبت به شرایط کاری و حقوق معوقه/ اداره کار پاسخ نداد!

کد خبر : 1705765
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران شرکت کاشی کاژه اسلام‌آباد غرب، در اعتراض به حقوق معوقه و شرایط سخت کاری مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

منابع کارگری ایلنا از تجمع روز گذشته‌ی جمعی از کارگران شرکت کاشی کاژه اسلام‌آباد غرب در اعتراض به شرایط دشوار کاری و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق، مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خبر دادند.

به گفته منابع کارگری، کارگران این واحد تولیدی معوقات مزدی دارند و هر ماه فشار و سختی کارشان افزایش یافته است.

تلاش خبرنگار ایلنا برای گفت‌وگو با مسئولان کارخانه کاشی کاژه بی‌نتیجه ماند و هیچ‌کدام از بخش‌های این واحد تولیدی پاسخگوی تماس‌ها نبودند. همچنین، در پی پیگیری‌های ایلنا برای دریافت توضیح از رئیس اداره کار اسلام‌آباد غرب، ایشان از پاسخگویی خودداری کرد و تمایلی به همکاری نشان نداد.

به نظر می‌رسد اداره کار شهرستان اسلام‌آباد غرب، به جای پیگیری و نظارت بر وضعیت کارگران کاشی کاژه، با بی‌توجهی به مطالبات آنان و پاسخگو نبودن، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده است.

 

 

