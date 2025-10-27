اعتراض کارگران فروشگاه رفاه همدان به چندماه معوقات مزدی

جمعی از کارگران فروشنده فروشگاه زنجیره‌ای رفاه همدان در تماس با «ایلنا» به‌ عدم پرداخت حقوق معوقه ۴ ماه گذشته و حق بیمه ۲ماه اخیر خود اعتراض کردند و گفتند: با وجود تلاش شبانه‌روزی در شرایط سخت کاری، حقوق قانونی ما پرداخت نشده است.

آن‌ها با بیان اینکه کارگران باید هفته‌به‌هفته منتظر پرداخت بخش‌هایی از حقوق خود بمانند افزودند: حق‌بیمه‌مان نیز به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و در حال حاضر میزان بدهی فروشگاه رفاه همدان به تامین اجتماعی به حدود ۷ میلیارد تومان رسیده است.

این کارگران می‌گویند: به دنبال اعتراض روز شنبه کارگران فروشنده، مسئولین فروشگاه قول مساعد داده‌اند که در اسرع وقت معوقات کارگران را پرداخت نمایند؛ تا لحظه ارسال خبر هیچگونه پرداختی نداشته‌اند.

گفتنی است فروشگاه رفاه همدان با ۴۰۰ نیرو در سال ۱۳۷۵ آغاز به کار کرد؛ در چند سال اخیر متاسفانه ۳۲۰ نیروی خود را تعدیل نموده و هم اکنون با ۸۰ نفر نیرو به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/