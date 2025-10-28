به گزارش خبرنگار ایلنا، با توقف چند روزه تولید در آبان‌ماه، زنجیره‌ای از بحران‌ها در این مجموعه تکمیل شد. در ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل ناترازی برق و جنگ دوازده روزه با مشکلاتی مواجه شدند، اما تنها تعداد معدودی از آن‌ها به دلیل مشکلات مدیریتی و عملکردی، به نقطه‌ای رسیدند که چندماه حقوق معوق و حق بیمه واریز نشده داشته باشند و تولید را به نقطه توقف برسانند. بعد از چند روز توقف تولید، از پنجم آبان، دوباره کارگران به خطوط تولید بازگشتند اما مشکلات همچنان باقی‌ست.

شرکت آب معدنی داماش گیلان در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را با ساخت اولین کارخانه بزرگ تمام اتوماتیک تولید آب معدنی بسته‌بندی شده در استان گیلان آغاز کرد. این شرکت از سال گذشته با مشکل انباشت حقوق معوق کارگران مواجه بوده؛ از زمان واگذاری در سال ۱۴۰۰ چالش‌های این شرکت بیشتر شده است.

اکنون منابع محلی از مشکل تهیه مواد اولیه برای این شرکت می‌گویند و بحث واگذاری دوباره آن به بانک ملی یا یک شرکت دیگر مطرح است. شاید مشکلات کمتر شود....

مشکلات کارخانه آب معدنی داماش زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی در بهمن ماه سال ۹۵ بدون کارشناسی بابت بدهی‌های معوق به بانک ملی واگذار شد و در نتیجه از آن زمان تاکنون کارگران با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده‌اند و طی این مدت تجمعات متعددی انجام دادند. مشکلات با واگذاری مجدد به بخش خصوصی تشدید شد. کارگران از فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به اهلیت مالک جدید شرکت -که پس از پنج سال از مالکیت بانک ملی این شرکت را با اقساط بسیار طولانی و ارزان خریداری کرده بود- هشدار لازم را داده بودند.

آخرین وضعیت داماش…

این واحد تولیدی که در ابتدای تاسیس حدود ۲۰۰نفر در آن مشغول به کار بودند، اکنون با کمتر از ۳۰ نفر نیروی کار در آستانه تعطیلی است.

کارگران این مجموعه به ایلنا می‌گویند: بحران در شرکت آب معدنی داماش در هفته‌های اخیر حادتر از همیشه شده است؛ چند روزی خطوط تولید کاملاً متوقف شد؛ مطالبات مزدی کارگران نیز انباشته شده است، برخی چهار ماه (سه ماه تابستان و ماه مهر) حقوق نگرفته‌اند و برخی ۵ تا ۶ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. حق بیمه همه کارگران نیز تنها تا ماه خرداد رد شده و لذا کارگران در درمان خود و خانواده‌شان مشکل دارند.

یک کارگر دیگر با اشاره به تهدیدات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت مبنی بر اخراج در صورت اعتراض به وضعیت شرکت و حقوق‌ها گفت: مدیران شرکت از عدم صرفه تولید سخن می‌گویند و همچنان شایعه فروش شرکت مطرح است. اخیراً قیمتی روی شرکت گذاشته شد و یک خریدار هم به میدان آمد که به دلیل اختلاف قیمت پیشنهادی معامله انجام نشد.

وی درباره واگذاری مجدد شرکت به بانک ملی گفت: بحث پس دادن شرکت به بانک ملی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است، اما به هرحال شرکت داماش هنوز اقساط خرید مجموعه از بانک ملی را به صورت کامل پس نداده و در صورت‌عدم پرداخت اقساط، احتمال بازگشت وجود دارد، اما هنوز بانک ملی اقدامی در راستای دریافت اقساط باقیمانده خود یا بازگرداندن شرکت نکرده است.

این کارگر تصریح کرد: این شرکت از زمان واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ با مسئله حقوق‌های معوق دست و پنجه نرم کرده است. در سال گذشته نیز چندین ماه حقوق معوق داشتیم که در قالب چک به ۳۰ کارگر این مجموعه پرداخت شده بود که به دلیل بی‌محل بودن چک‌ها اعتراضاتی نیز صورت گرفت که به درگیری و اخراج یکی از نیروها در سال ۱۴۰۴ ختم شد.

در این رابطه با مدیریت شرکت داماش تماس گرفتیم که البته پاسخی به تماس‌های ما ندادند.

بلاتکلیفی کارگران اخراجی و عدم پاسخگویی اداره کار رودبار

اعتراض کارگران به وضعیت شرکت البته با پاسخ‌های سختی چون اخراج و تهدید به اخراج مواجه شده است. یکی از کارگران معترضی که در چند ماه گذشته توسط مدیران شرکت اخراج شده است، به ایلنا می‌گوید: بنده سال گذشته به دلیل اعتراض به وضعیت شرکت با ضرب و شتم از شرکت اخراج شدم و از دو ماه، حق ورود به شرکت ندارم.

وی می‌افزاید: در این مدت به اداره کار استان و اداره کار شهرستان رودبار نیز برای پیگیری از کارافتادگی و حقوق بیمه بیکاری مراجعه کردم، اما جواب‌های سربالا دریافت کردم. در این مدت نیز هیچ اقدامی از سوی اداره کار برای پرداخت حدود پنج ماه حقوق معوق و بیمه بنده صورت نگرفته است.

او تاکید می‌کند: متاسفانه هم نماینده شهرستان رودبار و هم اداره کار شهر با مدیریت مجموعه به اسم حمایت از تولید همسو هستند و به داد و فغان کارگران رسیدگی نمی‌کنند. در شرایطی که بنده دچار مشکلات بیماری و از کارافتادگی هستم، اکنون از بیمه درمانی هم برخوردار نیستم. حال و روز کارخانه نیز مانند ماست و مدیران شرکت می‌گویند به دلیل مشکلات مالی امکان وارد کردن مواد اولیه ندارند. این درحالی است که تولید آب معدنی مواد اولیه بسیار گرانی ندارد و تا قبل از این در این حوزه مشکلی نداشتیم.

این کارگر اخراجی هشدار می‌دهد: اگر دولت وارد نشود، به مرور این کارخانه در آستانه نابودی خواهد بود!

ما پس از گفتگو با کارگران، موفق به تماس با مسئولان اداره کار شهرستان منجیل نشدیم، تنها یکی از مدیران کل اسبق اداره کار شهرستان، فردی که در زمان او واگذاری صورت گرفته و در آن زمان کارخانه صحنه اعتراض کارگرانی بود که بعضی از آن‌ها دیگر در مجموعه کار نمی‌کنند، توضیحات نامفهومی ارائه داد.

اداره کار به دادخواهی‌های کارگران آب معدنی داماش رسیدگی نمی‌کند و صدای این کارگران تا امروز به جایی نرسیده است.

انتهای پیام/