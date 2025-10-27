در محکومیت باجگیریهای امپریالیستی صادر شد؛
بیانیه فدراسیون جهانی کارگران علیه تشدید محاصره اقتصادی کوبا
WFTU در آستانه بررسی قطعنامه پیشنهادی مجمع عمومی سازمان ملل علیه تشدید تحریمهای آمریکا علیه کوبا، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری علیه تشدید محاصره اقتصادی کوبا، بیانیهای شدیداللحن صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU)، با بیش از ۱۱۰ میلیون کارگر عضو در ۱۳۳ کشور تعهد خود را به مبارزه برای دفاع از مردم کوبا در برابر تحریمهای مرگبار اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا مجدداً ابراز میکند.
امروز در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر برای رأیگیری در مورد قطعنامه محکومیت محاصره اقتصادی کوبا آماده میشود، کوبا مانورهای امپریالیستی دولت ترامپ را که برای منزوی کردن این کشور به منظور باجگیری از کشورهای حوزه آمریکای لاتین در دستور کار قرار گرفته، افشا کرده است.
این تلاشها برای اعمال زور علیه کوبا، ناامیدی ایالات متحده آمریکا را برای دخالت در امور داخلی کشورها آشکار میکند. طی سه دهه گذشته همواره اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کوبا را محکوم کردند.
بیش از شش دهه است که تحریم مرگبار اعمال شده توسط ایالات متحده، سختیهای زیادی را بر مردم و کارگران کشور کوبا تحمیل کرده است.
بیمارستانهای بدون دارو، مدارس بدون امکانات و خانوادههای کارگری که از حق زندگی آبرومندانه محروم شدهاند، همگی قربانی تحریمهایی هستند که بدون هیچ بهانه مشخصی تنها به دلیل تفاوت ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور توسط آمریکا وضع شدند.
مردم مبارز کوبا نیز با سختیهای فزایندهای از جمله کمبود شدید انرژی روبرو هستند که ناشی از محاصره اقتصادی و تحریم است. با این حال، مردم کوبا همچنان با عزت مقاومت میکنند و انعطافپذیری، خلاقیت و تعهد تزلزلناپذیر خود را به استقلال کشور نشان میدهند.
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، متعهد به مأموریت بینالمللی خود، همبستگی پایدار خود را با کوبا، کارگران و مردم آن اعلام میکند.
ما از همه اتحادیههای کارگری مستقل و مبارز جهان میخواهیم که مبارزات خود را علیه محاصرهها و تحریمهای اقتصادی کشورهای جهان تقویت کنند، باجگیری امپریالیستی آمریکا را محکوم کنند و خواستار لغو فوری و بیقید و شرط محاصرههای اقتصادی مرگبار شوند.