در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض بازماندگان به حذف حق اولاد/ مگر مستمری چقدر است که آن را قیچی میکنند؟!
جمعی از مستمریبگیران بازمانده سازمان تأمین اجتماعی گفتند: حق اولاد شهریور و مهر برای ما پرداخت نشده است. مگر ۱۲ میلیون تومان چقدر است که از این مستمریِ ناچیز نزدیک به دو میلیون تومان کسر میکنند؟
آنها میگویند: قرار بود سازمان تأمین اجتماعی بررسی کند و حق اولاد را بازگرداند، ما نمیدانیم این بررسی چگونه انجام شده و بر چه اساسی حق اولاد ما که هیچ درآمدِ دیگری غیر از مستمریِ پدر و مادر خود نداریم، حذف شده است؟
یکی از این بازماندگان زن گفت: ۶۰ سال سن دارم و مستمری مادرم را دریافت میکنم که بسیار ناچیز است. با این مبلغ کرایه خانه پرداخت میکنم و خرجِ خورد و خوراک روزمره را تامین میکنم. کسر ۱میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از این مستمریِ ناچیز، وضعیت زندگیام را بدتر کرده است. ما در سن ۶۰ سالگی کجا برویم کار کنیم تا بتوانیم درآمدِ مناسب داشته باشیم؟ همین درآمد ناچیزِ ماهانه را هم دائم به بهانههای مختلف کم میکنند در حالی که ما روی آن برنامه ریزی کردهایم.
برخی از افرادی که با ما تماس گرفتهاند، افراد دارای معلولیت هستند. به گفتهی آنها، درآمدی جز مستمریِ بازماندگی ندارند و این مستمری حتی بخشِ ناچیزی از نیازهای آنها را نیز تأمین نمیکند.
این بازماندگان دارای معلولیت میگویند: کسر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از این مستمریِ ناچیز معیشت ما را که مجبوریم خرج دوا و درمان بدهیم بسیار سختتر از پیش کرده است.