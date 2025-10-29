خبرگزاری کار ایران
یک فعال صنفی زنان کارگر در گفت‌وگو با ایلنا:

حقوق زنان گیلان از مردان کمتر است/ کارخانه فرش به نمایشگاه تبدیل شد!

حقوق زنان گیلان از مردان کمتر است/ کارخانه فرش به نمایشگاه تبدیل شد!
زنان کارگر شاغل و بازنشسته گیلان در شرایط بحرانی قرار دارند؛ پرداخت هزینه‌های درمانی آنها طی هفت ماه اخیر معوق مانده و بیکاری و تعطیلی کارخانجات فشار بر زندگی‌شان را تشدید کرده است.

مرضیه مهدوی، رئیس اتحادیه زنان  کارگر استان گیلان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان رشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح وضعیت دشوار بازنشستگان و زنان کارگر در استان گیلان پرداخت و مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار بازنشسته در استان گیلان زندگی می‌کنند، گفت: بیمارستان‌های موجود، مانند بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی رشت، پاسخگوی نیازهای درمانی بازنشستگان نیستند. هزینه‌های درمانی شامل آزمایش، رادیولوژی و پاتولوژی ماه‌هاست از سوی بیمه‌گذار تکمیلی پرداخت نشده و حق بیمه تکمیلی که از سوی سازمان تامین اجتماعی کسر شده، به حساب شرکت بیمه‌گر واریز نشده است. این وضعیت باعث شده بازنشستگان نتوانند از بیمه تکمیلی خود استفاده کنند و فشار اقتصادی شدیدی بر آنها وارد شده است.

او افزود: استان گیلان در ده سال اخیر از نظر میزان فوتی بازنشستگان، رتبه بالایی در کشور دارد و بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار هستند.

وی گفت: بسیاری از زنان بازنشسته بی‌سرپرست هستند و با داشتن چند فرزند و حقوق ناچیز، زندگی آنها بسیار دشوار است. برخی مجبورند برای گذران زندگی کارهای جانبی کم‌درآمد انجام دهند چراکه با مستمری پایین، نمی‌توانند یک هفته زندگی خود و فرزندان‌شان را تامین کنند.

مهدوی درباره وضعیت زنان کارگر نیز اظهار داشت: بیکاری در میان زنان جوان در استان گیلان بیداد می‌کند و بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع کوچک، شرایط ناگواری از جمله قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق پایین و عدم پرداخت اضافه‌کاری دارند. در برخی کارگاه‌ها، حقوق زنان کمتر از مردان است و بسیاری از کارگران حتی قرارداد رسمی ندارند. این شرایط باعث شده زنان کارگر از حقوق قانونی خود محروم شوند.

وی در بخش مربوط به صنایع استان توضیح داد: کارخانجات سنتی مانند نساجی تعطیل شده‌اند و کارخانه فرش گیلان نیز به نمایشگاه تبدیل شده است. صنایع فعال مانند ایران‌برک و ایران‌پوبلین،  تعداد کمی کارگر دارند و تولید آنها محدود است. متاسفانه حتی در اداره کار، نهادی که باید متولی حفظ شرایط و حقوق کارگران باشد، بسیاری از کارکنان با سابقه طولانی هنوز استخدام رسمی نشده‌اند و حقوق کامل دریافت نمی‌کنند.

رییس اتحادیه زنان کارگر استان گیلان  در پایان با تاکید بر لزوم رسیدگی مسئولان اظهار داشت: «از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌خواهم که به وضعیت بازنشستگان و زنان کارگر استان گیلان رسیدگی کنند و توجه ویژه‌ای به زنان سرپرست خانوار داشته باشند. استان گیلان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بحرانی است و نیازمند اقدام فوری و نظارت دقیق مسئولان است.»

 

