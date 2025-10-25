دامداران خلخال: چرا ما هزینه مرتعداری بپردازیم؟!
جمعی از دامداران خلخال در تماس با «ایلنا» گفتند: اخیرا نامهای به شورای اسلامی برخی روستاهای خلخال زدهاند که برای بازنگری طرح مرتعداری باید مبالغی پرداخت کنند.
در این نامه که از سوی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشته شده، آمده: با توجه به اینکه مدتی قرارداد طرحهای مرتعداری قریههای مذکور به پایان رسیده است، جهت تهیه و بازنگری طرح جدید دامداری و بهرهبرداران باید مبالغی به حساب دولت واریز شود.
آنها میگویند: برای برخی از روستاها مبلغ ۷۰ میلیون تومان و برای برخی دیگر مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین کردهاند. دریافت چنین مبلغی اصلا سابقه نداشته و برای اولین بار است که چنین موردی مطرح میشود.