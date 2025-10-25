رئیس صندوقهای بازنشستگی نفت:
ابراهیم منصورنژاد گفت: حداقل و میانگین اصل مستمری صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت به نسبت مهرماه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.
ابراهیم منصورنژاد، رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، در ششمین جشنواره ورزشی جانبازان و توانیابان بازنشسته صنعت نفت و همچنین در خلال گفتگوهای چهرهبهچهره با بازنشستگان حاضر گفت: هدف از برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی ایجاد نشاط و پویای است.
رئیس صندوقها با بیان اینکه تلاشها در سطوح مختلف برای ارتقا خدماترسانی در حال انجام است، افزود: ماهیت صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، خدماترسانی به بازنشستگان و ذینفعان است و در این مسیر همه توان در حال اجراست. اما این به معنای انجام و تحقق همه موارد و مطالبات نیست چرا که محدودیتهای اداری، مقرراتی، بیمهای و منابع وجود دارد که گاهی بر زمانبندی اجرای برنامهها تأثیر میگذارد بااینحال در یک سال گذشته اقدامات با اهمیتی اجرایی شده است.
منصورنژاد ادامه داد: بهطورکلی در یک سال گذشته و در بخش خدمات، تقریبا ۱۰ اقدام مهم و اساسی انجام شده است که شامل پرداخت بن کارت، اجرای متناسبسازی، استرداد مالیاتها از سوی بیشتر شرکتها، کاهش ۵۰ درصدی فرانشیز درمان، اجرای کمکهزینه اعزام بیمار، ابلاغ شیوهنامه تعاملات اداری و مالی کانونها، افزایش ۱۰۰درصدی مقرری تک بازمانده، تصویب و ابلاغ جدول پرداختهای مناسبتی دهگانه مانند شاغلان، افزایش وامهای هفتگانه قرضالحسنه، پرداخت بیش از ۴۲ هزار فقره علیالحساب مستمری است.
وی با بیان این که سایر مطالبات نیز به تفکیک در بخشهای مختلف در حال پیگیری است، افزود: شرایط محدودیتهای اقتصادی و معیشتی و مشکلاتی که بازنشستگان با آن مواجه هستند قابلدرک است؛ اما بااینوجود کارنامه خدماتی صندوق بازنشستگی صنعت نفت در ارائه و افزایش خدمات مستمری، رفاهی و درمان از جایگاه مناسبی برخوردار است؛ بنابراین تلاشها برای تحقق سایر موارد در حال انجام است.