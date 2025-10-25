به گزارش ایلنا، محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در اظهارنظری که از رسانه ملی منتشر شد، از تلاش‌ها برای حل مشکل معوقات بیمه تکمیلی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی سخن گفت.

اسدی بیان کرد: در بحث بیمه تکمیلی بازنشستگان، معوقات شش ماهه حق بیمه را داشتیم که از سوی سازمان تامین اجتماعی به شرکت بیمه‌گر پرداخت نشده بود. به همین دلیل پرداخت هزینه فاکتورهای درمانی بیمه شدگان نیز معوق شده بود. اما با مصوبه سران سه قوه برای پرداخت هفتاد هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت درمان از محل بدهی دولت به این صندوق، کارهای پرداخت معوقات درحال انجام است.

وی افزود: اوراق بهادار مربوط به این هفتاد هزار میلیارد تومان در مسیر پرداخت است و اگر ظرف یک هفته آینده این اوراق نقد شود، کلیه معوقات بیمه تکمیلی تا ۳۱ شهریور پرداخت خواهد شد.

