علی خدایی در مراسم یادبود حسین حبیبی:
علی خدایی در مراسم یادبود حسین حبیبی گفت: اصلاح قانون شوراها و امنیت شغلی هدف اصلی حبیبی بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم یادبود گرامیداشت یاد مرحوم حسین حبیبی (فعال پیشکسوت کارگری) عصر امروز در محل ستاد خانه کارگر در تهران با حضور مسئولان این تشکل و فعالان کارگری شوراهای اسلامی کار و تشکلات بازنشستگان برگزار شد.
در ادامه این نشست، علی خدایی (عضو شورای عالی کار و هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) بیان کرد: بنده طی ۱۸ سال در فضای کارگری آقای حبیبی را میشناختم و هنوز فقدان او را باور نمیکنم. اما وظیفه داریم از او یاد کنیم.
وی افزود: مهمترین ویژگی آقای حبیبی شجاعت و مصلحت اندیش نبودن است. در روزهای آخری که ایشان بستری بود، نگران از دست دادن ایشان بودیم. صراحت کلام ایشان برخی دوستان را میآزرد. اما ایشان عداوتی با فردی نداشت بلکه اعتقاد قلبی خودش را بیان میکرد.
خدایی اضافه کرد: در شبهایی که مذاکرات مزدی پیچیده میشد، آقای حبیبی با اینکه در جلسه نبود، شب بیدار میماند و مدام راه میرفت. حتی در زمان بیماری نیز تلفن همراه را برای راهنمایی کارگران در گروهها از خود جدا نمیکرد. ایشان سه بار قوانین شوراها را به مجلس فرستاد تا اصلاح شود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: او اشکالات تشکل خود را میدانست و در جهت اصلاح آن تلاش میکرد. ایشان جایگاهی داشت که میتوانست در انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار هر سال رای بیاورد. ایشان اما برای اینکه آزادانهتر حرف بزند، در انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی کار شرکت نمیکرد تا بتواند با آزادی و صراحت بیشتر حرف بزند.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران بیان کرد: آقای حبیبی به دلیل ایستادگی بر حقوق کارگران عاقبت بخیر شد. امیدواریم بتوانیم راه او را ادامه دهیم. ایشان ریاست کانون را هرگز قبول نکرد و تنها هدفش به جای مقام، دفاع از کارگران بود. امنیت شغلی کارگران و اصلاح قانون شوراها از اهداف اصلی آقای حبیبی بود و امیدواریم از همین فردا کماکان راه ایشان را بتوانیم ادامه دهیم.