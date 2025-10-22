معاون دبیرکل خانه کارگر:
تسلیم ناپذیری حبیبی الگوی فعالان کارگری باشد
معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم یادبود گرامیداشت یاد مرحوم حسین حبیبی (فعال پیشکسوت کارگری) عصر امروز در محل ستاد خانه کارگر در تهران با حضور مسئولان این تشکل و فعالان کارگری شوراهای اسلامی کار و تشکلات بازنشستگان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) ضمن تسلیت فقدان حسین حبیبی بیان کرد: این جانباز و فعال کارگری همواره در خدمت طبقه کارگر عمل و فعالیت میکرد و این مصیبت برای مجموعههای کارگری سخت است. او حبیب کارگران بود و سلامتی خود را در خدمت طبقه کارگر قرار داد.
او افزود: حبیبی الگوی فعالان کارگری بود و ذرهای از اصولی که مربوط به فعالیت کارگری عقب ننشست. او امروز در این دنیا نیست و دیگر نگران احضار و دادگاه و فشار مخالفان نیست.
صادقی تصریح کرد: در مذاکرات مزدی و روابط کار در جایی که ما ممکن بود کوتاه بیاییم، او محکم میایستاد. ما سرمایهای اندیشمند و صاحب قلم در حوزه کارگری را از دست دادیم. در این سی سال که او را میشناسیم، حبیبی هرگز کارگران را معامله نکرد و تنها خانوادهاش او را از دست ندادند. در تمام سالهایی که او در شرکت کشتیرانی و در شوراهای اسلامی کار خدمت کرد، ذرهای انحراف از وی ندیدیم. ما فقدان او را به همه تشکلهای کارگری و خانواده ایشان تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم بتوانیم مسیر کسانی چون حبیبی را ادامه دهیم.