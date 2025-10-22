به گزارش ایلنا، نشست شورای فرهنگی صندوق و شرکت‌های تابعه در ساختمان ستادی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

این نشست که پیش از امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه شورای فرهنگی صندوق و شرکت‌های تابعه بود، با حضور محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.

در آغاز، حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان، ضمن ارائه گزارشی در خصوص حوزه‌های مختلف خدمات رفاهی و فرهنگی، ازجمله خدمات رفاهی و فرهنگی، جشنواره‌ها، خدمات ورزشی، وام‌های ضروری، بیمه تکمیلی درمان و طرح‌های رفاهی بازنشستگان کشوری بود.

در این نشست گزارش و تفاهم‌نامه‌ای پیرامون ایجاد «خانه‌های امید» بازنشستگان در حوزه فرهنگی نیز ارائه و امضا شد.

همچنین، محمدحسین پورمعیری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج و دبیر شورای فرهنگی صندوق، در خصوص محورهای خانواده و جوانی جمعیت، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، امور مربوط به ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران، اقامه نماز و مهدویت، برنامه‌های اربعین، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و ملی و امر به معروف و نهی از منکر گزارش خود را ارائه نمود.

