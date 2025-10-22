خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست شورای فرهنگی صندوق کشوری با حضور معاون وزیر کار؛

نشستی در مورد خدمات رفاهی، بیمه تکمیلی و وام‌های بازنشستگان

نشستی در مورد خدمات رفاهی، بیمه تکمیلی و وام‌های بازنشستگان
کد خبر : 1703732
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان، گزارشی در خصوص خدمات رفاهی و فرهنگی، ازجمله خدمات رفاهی و فرهنگی، جشنواره‌ها، خدمات ورزشی، وام‌های ضروری، بیمه تکمیلی درمان و طرح‌های رفاهی بازنشستگان کشوری ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، نشست شورای فرهنگی صندوق و شرکت‌های تابعه در ساختمان ستادی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد. 

این نشست که پیش از امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق بازنشستگی کشوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه شورای فرهنگی صندوق و شرکت‌های تابعه بود، با حضور محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد. 

در آغاز، حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان، ضمن ارائه گزارشی در خصوص حوزه‌های مختلف خدمات رفاهی و فرهنگی، ازجمله خدمات رفاهی و فرهنگی، جشنواره‌ها، خدمات ورزشی، وام‌های ضروری، بیمه تکمیلی درمان و طرح‌های رفاهی بازنشستگان کشوری بود. 

در این نشست گزارش و تفاهم‌نامه‌ای پیرامون ایجاد «خانه‌های امید» بازنشستگان در حوزه فرهنگی نیز ارائه و امضا شد.

همچنین، محمدحسین پورمعیری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج و دبیر شورای فرهنگی صندوق، در خصوص محورهای خانواده و جوانی جمعیت، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، امور مربوط به ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران، اقامه نماز و مهدویت، برنامه‌های اربعین، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و ملی و امر به معروف و نهی از منکر گزارش خود را ارائه نمود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ