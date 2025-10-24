به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه واک فری، کارگران در سراسر اندونزی همچنان در اعتراض به سرکوب کارگران، پایین نگه‌داشتن دستمزدها، شرایط نامناسب کار و استثمار مضاعف اعتراض می‌کنند.

ده‌ها هزار کارگر و نیروی بی‌ثبات‌کار پلتفرم‌های اینترنتی اندونزی برای اعتراض به قوانین ضعیف کار، نابرابری اقتصادی و فساد دولتی، روز چهارشنبه دوباره به خیابان‌ها آمدند.

عدم دریافت حق مسکن، فقدان امنیت شغلی و حقوق پایین، به علاوه فشار افکار عمومی ناشی از سرکوب و کشتار چند تن از کارگران در ماه گذشته، موجب شده همچنان اعتراضات در شهرهای بزرگ اندونزی علیه دولت ادامه یابد.

دستگیری گسترده و کشته شدن ۵ راننده و کارگر در اعتراضات ماه‌های گذشته، باعث نشده کارگران و معترضان و از جمله دانشجویان معترض، اعتراضات خود را متوقف کنند.

طبق آخرین شاخص جهانی برده‌داری، تخمین زده می‌شود که ۲ میلیون نفر در اندونزی در برده‌داری مدرن زندگی می‌کنند. آن‌ها در قبال کار تنها غذا دریافت کرده و با اسکان بسیار ضعیف، بدون حقوق زندگی می‌کنند. این امر این کشور را به یکی از ۱۰ کشور آسیب‌دیده در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل می‌کند.

کار اجباری در بخش‌هایی از جمله ماهیگیری و فرآوری ماهی، تولید روغن پالم، قطع درختان، ساخت و ساز، معدن و تولید و همچنین کار خانگی گزارش شده است؛ جایی که زنان و دختران به ویژه آسیب‌پذیر هستند.

در تولید روغن پالم، کارگران با بردگی شدید، عدم پرداخت دستمزد و آزار و اذیت مواجه هستند. در ماهیگیری، کاهش ذخایر، شیوه‌های استثماری مانند کسر بیش از حد حقوق و شرایط غیرانسانی در دریا را تشدید کرده است.

کارگران اندونزیایی همچنین به خارج از کشور قاچاق می‌شوند، از جمله برای کار خانگی، ناوگان ماهیگیری و به طور فزاینده‌ای برای مراکز کلاهبرداری آنلاین استخدام می‌شوند.

رفتار دولت در مقابل فشار کارگران نشان می‌دهد که دولت پس از یک ماه به دنبال راهی برای نشان دادن انعطاف است،‌ اما پس از پرداخت هزینه‌های فراوان، دیگر طبقه کارگر اندونزی به تغییرات ناچیز رضایت نمی‌دهند. بازرسی‌های کار همچنان ضعیف هستند و موارد همدستی مقامات بازرس با کارفرمایان بسیار است.

آنچه به نظر اتحادیه‌های کارگری باید برای مقابله با برده‌داری مدرن انجام شود، شامل طرح اقدام ملی در مورد قاچاق انسان، حمایت از مهاجران شغلی، لغو کار کودک، جلوگیری از فساد در دستگاه وزارت کار و بازرسی و اجرای قانون جامع کار است.

مقامات سازمان جهانی کار در اظهارنظرهای خود گفته‌اند: با اعتراضاتی که حقوق قانونی کارگران را در کانون توجه قرار داده است، فرصتی فوری برای اندونزی وجود دارد تا اقدامات قاطعی انجام دهد.

