خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات ادامه واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی/ آخرین اخبار معوقات

جزئیات ادامه واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی/ آخرین اخبار معوقات
کد خبر : 1703618
لینک کوتاه کپی شد.

پرداخت مستمری مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا، در تهران و شهرستان‌های کشور ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری مربوط به مهر ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا، در تهران و شهرستان‌های کشور ادامه دارد. 

در حال حاضر حقوق بازنشستگان از حرف ص به بعد در حال واریز است و همچنان تا عصر این روند ادامه دارد. 

ظاهراً پرداخت معوقات فروردین ماه مربوط به مشمولان باقی مانده بالای ۲۰میلیون تومان نیز به هفته آینده موکول شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ