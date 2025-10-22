جزئیات ادامه واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی/ آخرین اخبار معوقات
پرداخت مستمری مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا، در تهران و شهرستانهای کشور ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری مربوط به مهر ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا، در تهران و شهرستانهای کشور ادامه دارد.
در حال حاضر حقوق بازنشستگان از حرف ص به بعد در حال واریز است و همچنان تا عصر این روند ادامه دارد.
ظاهراً پرداخت معوقات فروردین ماه مربوط به مشمولان باقی مانده بالای ۲۰میلیون تومان نیز به هفته آینده موکول شده است.