جزئیات ادامه واریز حقوق مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی/ آخرین اخبار معوقات

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری مربوط به مهر ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس حروف الفبا، در تهران و شهرستان‌های کشور ادامه دارد.

در حال حاضر حقوق بازنشستگان از حرف ص به بعد در حال واریز است و همچنان تا عصر این روند ادامه دارد.

ظاهراً پرداخت معوقات فروردین ماه مربوط به مشمولان باقی مانده بالای ۲۰میلیون تومان نیز به هفته آینده موکول شده است.

