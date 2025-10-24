چندماه دستمزد معوق کارگران پیمانکاری شهرداری کرمانشاه/ نگران آینده هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری مجموعه شهرداری کرمانشاه که تحت مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول به کارند، چندین ماه دستمزد پرداخت نشده طلبکارند.

این کارگران که نگران وصول نشدن مطالبات مزدی خود هستند، می‌گویند: با وجود تمام سختی‌ها، شب و روز برای پاکیزگی و نظم شهر تلاش می‌کنیم، اما تأخیر طولانی در پرداخت حقوق‌ها، زندگی‌مان را با دشواری روبه‌رو کرده است.

به گفته کارگران شهرداری کرمانشاه؛ آن‌ها در حالی چندین ماه حقوق پرداخت نشده از پیمانکار مربوطه دارند که در پیگیری‌هایی که از سوی مدیران شهری انجام شده وعده پرداخت بخشی از مطالبات داده شده است.

آن‌ها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: توقع داریم مسئولان شهرداری کرمانشاه به مسئله معیشت و پرداخت دستمزد کارگران مجموعه رسیدگی کنند.

انتهای پیام/