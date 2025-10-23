خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

«بازنشستگان بانک‌های دولتی» درگیر مشکلات معیشتی/ حقوق‌ها بالا نیست

رئیس کانون بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی ایران گفت: در بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران، میانگین حقوق بازنشستگان حدود ۱۸ میلیون تومان است، این مبلغ، حتی پاسخگوی یک زندگیِ ساده نیست. بازنشسته‌ای که عمری را با صداقت و وجدان کاری سپری کرده است، در ایام سالخوردگی و با کهولتِ سن، ناچار می‌شود برای امرار معاش در مشاغل دوم خدمت کند.

معصومه خسروکیانی (رئیس کانون بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی ایران) در واکنش به انتشار اخباری از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر حقوق‌های بالای کارکنان بانک‌های دولتی، در گفتگو با ایلنا، درباره مشکلات معیشتی بازنشستگان بانک‌ها توضیحاتی ارائه کرد. 

وی در رابطه با حواشی اخیر پیرامون فیش‌های حقوقی بازنشستگان و اتهام دریافت وام‌های کلان از سوی شاغلان و بازنشستگان بانک‌ها گفت:  در بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران، میانگین حقوق بازنشستگان حدود ۱۸ میلیون تومان است، این مبلغ، حتی پاسخگوی یک زندگیِ ساده نیست. بازنشسته‌ای که عمری را با صداقت و وجدان کاری سپری کرده است، در ایام سالخوردگی و با کهولتِ سن، ناچار می‌شود برای امرار معاش در مشاغل دوم خدمت کند، آیا این معیشتِ فرسوده را می‌توان «نجومی» نامید؟ 

رئیس کانون بازنشستگان بانک ملی در ادامه توضیح داد: بسیاری از همکاران بازنشسته ما وجود دارند که هم اکنون به دلیل شرایط بازنشستگی و سنوات خدمتی، حقوق بازنشستگی ۷ تا ۹ میلیون تومانی  دریافت می‌کنند. از این نظر وضعیت بسیاری از بازنشستگان ما با بازنشستگان سایر صندوق‌ها تفاوتی نداشته و در برخی موارد می‌تواند پایین‌تر هم باشد. 

او اضافه کرد: کار بانکدار از دشوارترین مشاغل کشور است؛ در روزهای پایانی سال و شبِ عید، هنگامی که بسیاری دستگاه‌ها تعطیل‌اند، کارکنان بانک‌ها تا نیمه‌های شب در شعبه‌ها می‌مانند تا حساب‌ها دقیق و آماده شود. در روزهای فراگیرِ کرونا، بانک‌ها از معدود نهادهایی بودند که تعطیل نشدند؛ مردم محتاج خدمات مالی بودند و بانکدار ایرانی با احساس مسئولیت در پشت باجه ماند. ده‌ها نفر از همکاران ما در همان روزها جان خود را فدای خدمت به مردم کردند. در روزگار جنگ تحمیلی نیز، همین مجموعه در کنار مردم ایستاد و وظایف سنگینی برعهده گرفت، از تأمین نیازهای مالی عموم بالاخص خانواده‌های رزمندگان گرفته تا حفظ ثباتِ کشور در پشت جبهه. بانکی‌ها در سخت‌ترین روزها پایِ وطن ماندند.

خسروکیانی تصریح کرد: ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که هیچ فیش حقوقی غیرمتعارف در بانک‌های دولتی به خصوص در میان بازنشستگان بانک‌های دولتی وجود ندارد و نسبت دادنِ ارقامِ گزاف به جامعه کارکنان و بازنشستگان بانکی، تحریف آشکارِ واقعیت نزد افکار عمومی است. اگر در مؤسسات خصوصی یا غیردولتی فردی حقوقی خارج از عرف دریافت کند، این موضوع هیچ ارتباطی با بانک‌های دولتی ندارد. تعمیم آن، نه انصاف رسانه‌ای که تضعیفِ اعتماد ملی است. 

این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: بسیاری از بانکداران دولتی هر روز از طلوع آفتاب تا شام، بی‌ادعا در خدمت مردم‌اند؛ و فیش حقوقی آنان نه مایه‌ی غرور، بلکه گاه موجبِ شرمندگی است. بازنشستگانی داریم که برای امرار معاش در دوران پیری به مشاغل مختلف روی آورده‌اند تا بتوانند بخشی از مخارج سنگین زندگی را تامین کنند. 

 

