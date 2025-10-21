باد جرثقیل را انداخت/ مرگ یک کارگر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر در پاریس

به گزارش ایلنا؛ مقامات پلیس فرانسه اعلام کردند؛ بدنبال گردبادی که روز گذشته (دوشنبه) مناطقی در شمال پاریس را درنوردید، سه جرثقیل ساختمانی واژگون شد که در نتیجه آن یک کارگر جان خودرا از دست دادو حدود ۱۰ کارگر دیگر دچار مصدومیت شدند که وضعیت جسمی چهار نفر آن‌ها وخیم اعلام شده است.

از قرار معلوم؛ شهر «ارمونت» در حدود ۲۰ کیلومتری شمال شرق پاریس، بیشترین آسیب را از این گردباد ناگهانی دید که باعث برجای ماندن خساراتی در حدود ۱۰ منطقه شد.

دادستان منطقه‌ای گفت که یک کارگر ساختمانی ۲۳ساله در یک محل ساخت و ساز کشته و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند که حال چهار نفر از آن‌ها وخیم است.

مقامات اعلام کردند این گردباد جرثقیل‌ها را واژگون کرده و سقف ساختمان‌ها را از جا کنده است. وزیر کشور نیز گفت که این طوفانی با «شدت ناگهانی و نادر» بوده است.

به گزارش گاردین، ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه جرثقیل در عرض چند ثانیه از یکدیگر سقوط می‌کنند.

انتهای پیام/