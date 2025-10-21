خبرگزاری کار ایران
باد جرثقیل را انداخت/ مرگ یک کارگر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر در پاریس

باد جرثقیل را انداخت/ مرگ یک کارگر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر در پاریس
مقامات پلیس فرانسه اعلام کردند؛ بر اثر فشار تندباد و سقوط سه دستگاه جرثقیل ساختمانی در شمال پاریس، یک کارگر ساختمانی جان خود را از دست داد و حدود ده نفر دیگر مصدوم شدند .

به گزارش ایلنا؛ مقامات پلیس فرانسه اعلام کردند؛ بدنبال گردبادی که روز گذشته (دوشنبه) مناطقی در شمال پاریس را درنوردید، سه جرثقیل ساختمانی واژگون شد که در نتیجه آن یک کارگر جان خودرا از دست دادو حدود ۱۰ کارگر دیگر دچار مصدومیت شدند که وضعیت جسمی چهار نفر آن‌ها وخیم اعلام شده است. 

از قرار معلوم؛ شهر «ارمونت» در حدود ۲۰ کیلومتری شمال شرق پاریس، بیشترین آسیب را از این گردباد ناگهانی دید که باعث برجای ماندن خساراتی در حدود ۱۰ منطقه شد. 

دادستان منطقه‌ای گفت که یک کارگر ساختمانی ۲۳ساله در یک محل ساخت و ساز کشته و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند که حال چهار نفر از آن‌ها وخیم است. 

مقامات اعلام کردند این گردباد جرثقیل‌ها را واژگون کرده و سقف ساختمان‌ها را از جا کنده است. وزیر کشور نیز گفت که این طوفانی با «شدت ناگهانی و نادر» بوده است. 

به گزارش گاردین، ویدیوهای به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه جرثقیل در عرض چند ثانیه از یکدیگر سقوط می‌کنند.

 

