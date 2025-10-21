به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو خودرو حامل کارگران سوخت‌بر زمانی رخ داد که این خودرو در محور زاهدان به خاش در محدوده اسکل آباد در سیستان و بلوچستان در حال تردد بودند

در این حادثه، دو سوخت‌بر بنام «آرمان سنجرانی» ۱۶ساله و «عادل شیبانی» ۱۸ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سوخت‌بری همچنان تنها راه درآمد بسیاری از خانواده‌ها در سیستان و بلوچستان به‌دلیل نبود شغل و معیشت پایدار است؛ به همین دلیل هر چند روز یکبار به دلیل نبود ایمنی جاده‌ها، فرسودگی خودروها و تعقیب و گریزهای مکرر شاهد مرگ و مصدومیت تعدادی کارگر جوان هستیم.

