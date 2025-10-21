آتشسوزی کانکس در قزوین جان کارگر نگهبان را گرفت
یک کارگر نگهبان در استان قزوین، پس از آتش سوزی جان خود را بر اثر سوختگی از دست داد.
به گزارش ایلنا، افسر کشیک سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: حریق در کانکس ساختمان نیمهکارهای در شهرک کوثر قزوین منجر به فوت نگهبان کانکس شد.
رضا معروفی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک کانکس واقع در ساختمان نیمهکارهای در شهرک کوثر، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای چهار مینودر و پنج پونک به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور سریع آتشنشانان در محل و عملیات اطفای حریق مشخص شد فردی که در داخل کانکس حضور داشت (نگهبان) دچار سوختگی شدید شده و متأسفانه جان خود را از دست داده است.