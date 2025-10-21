به گزارش ایلنا، افسر کشیک سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: حریق در کانکس ساختمان نیمه‌کاره‌ای در شهرک کوثر قزوین منجر به فوت نگهبان کانکس شد.

رضا معروفی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک کانکس واقع در ساختمان نیمه‌کاره‌ای در شهرک کوثر، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های چهار مینودر و پنج پونک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور سریع آتش‌نشانان در محل و عملیات اطفای حریق مشخص شد فردی که در داخل کانکس حضور داشت (نگهبان) دچار سوختگی شدید شده و متأسفانه جان خود را از دست داده است.

