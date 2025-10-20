پیام تسلیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی درگذشت «حسین حبیبی»
احمد میدری درگذشت حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
خبر درگذشت جناب آقای حسین حبیبی، دبیر هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و از اعضای پیشین هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
آن مرحوم در طول سالیان متمادی، با دلسوزی و احساس مسئولیت در مسیر صیانت از حقوق کارگران و تقویت گفتوگوی اجتماعی میان کارگران، کارفرمایان و دولت گامهای ارزشمندی برداشت و همواره به عنوان چهرهای پرتلاش، صادق و دغدغهمند در جامعه کارگری شناخته میشد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم ایشان، همکاران و دوستان آن مرحوم در کانونهای شوراهای اسلامی کار و جامعه بزرگ کارگری کشور، از درگاه خداوند متعال برای روح پاکش رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.
احمد میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی