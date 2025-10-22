جدال روایتها در ایرانبرک رشت؛
کارگران: معوقات مزدی و بیمهای داریم/ کارفرما: چراغ کارخانه را روشن نگه داشتهایم
کارگران ایرانبرک از معوقات بیمهای و مزدی طولانیمدت میگویند، اما مدیرعامل این شرکت ضمن رد آمار مطرحشده، تأکید دارد که مشکل اصلی در اختلاف با تأمین اجتماعی بر سر جرایم بیمهای است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت « ایرانبرک» رشت از تداوم مشکلات مزدی و بیمهای خود انتقاد دارند. آنها میگویند در چند ماه اخیر، دستکم ۳ تا ۴ ماه حقوق معوقه داشتهاند و هنوز دستمزدهای عقبمانده پرداخت نشده است.
به گفتهی کارگران، حق بیمهی آنها نیز بهصورت منظم به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و میزان معوقات بیمهایشان بین ۲۱ تا ۳۲ ماه است. این مسئله موجب شده دفترچههای درمانیشان تمدید نشود و در استفاده از خدمات درمانی و بازنشستگی با مشکل روبهرو شوند.
کارگران تأکید دارند که در شرایط اقتصادی فعلی، تأخیر در پرداخت حقوق و تعهدات بیمهای، زندگی بسیاری از خانوادههای کارگری را مختل کرده است. منابع محلی نیز میگویند ایرانبرک که زمانی بیش از هزار کارگر داشت، امروز تنها با حدود ۲۵۰ کارگر فعالیت میکند و بخش زیادی از زمینهای کارخانه در سالهای اخیر به فروش رسیده است.
در مقابلِ این روایتها، علی پهلوان، مدیرعامل شرکت ایرانبرک، ضمن تأیید وجود برخی مشکلات مالی، آمار مطرحشده دربارهی معوقات بیمهای را اغراقآمیز توصیف کرده و توضیحاتی در این زمینه ارائه میدهد.
علی پهلوان، مدیرعامل شرکت ایرانبرک، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دربارهی وضعیت بیمهی کارگران این کارخانه گفت:در مورد بیمهی کارگران باید بگویم هر فردی که شرایط بازنشستگیاش فراهم بوده، بدون مشکل و با تأیید سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شده است. هیچ کارگری از بابت معوقبودن حق بیمه، در روند بازنشستگی یا استفاده از دفترچه درمانی با مانع مواجه نشده است.
او در ادامه دربارهی وضعیت پرداخت بیمهها توضیح داد:در ده سال اخیر، مجموع معوقات بیمهای ایرانبرک به بیشتر از ۱۸ ماه نمیرسد. در برخی مقاطع بهدلیل پراکندگی پرداختها، لیستها با تأخیر ارسال شده اما هیچگاه پرداختها بهصورت کامل قطع نشده است.
پهلوان آمار مطرحشده مبنی بر ۳۲ ماه معوقه بیمهای را اغراقآمیز دانست و تأکید کرد: چنین عددی صحت ندارد و نهایتِ معوقات بیمهای در ده سال اخیر، حدود ۱۸ ماه بوده است.
مدیرعامل ایرانبرک، علت تداوم این معوقات را در اختلاف مالی با سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ده میلیارد تومان بدهی اصلی به تأمین اجتماعی داشتیم که طبق مصوبهی کارگروه ملی قرار شد جرایم آن بخشیده شود. ما همان زمان این مبلغ را پرداخت کردیم اما چون زودتر از بازهی تعیینشده اقدام کردیم، مشمول بخشودگی نشدیم. از همان زمان این موضوع به گره اصلی کار ما با تأمین اجتماعی تبدیل شد.
او افزود: در دو سال اخیر چندین مرتبه این مسئله را با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان استانی مطرح کردهایم، اما هنوز نتیجهی قطعی نگرفتهایم. در واقع تا زمانی که تکلیف جرایم مشخص نشود، ما نمیتوانیم بدهی باقیمانده را تسویه کنیم و همین موضوع باعث شده پرداختها با وقفه همراه شود.
پهلوان در بخش دیگری از گفتوگو دربارهی حقوق کارگران گفت: روال پرداخت حقوق در کارخانه به این شکل است که معمولاً با تأخیر یکماهه انجام میشود.برای مثال، حقوق اردیبهشت در اواخر خرداد و حقوق تیر در مرداد پرداخت شد؛ تلاش ما بر این است که تا اواخر مهر، حقوق شهریور را پرداخت کنیم تا درنهایت در مورد حقوقها به روز شویم.
او با تأکید بر اینکه شرکت تاکنون تعدیل نیرو نداشته است، گفت: تمام بخشهای تولیدی کارخانه فعال هستند. با وجود محدودیت نقدینگی و بدهی بیمهای، چراغ کارخانه را روشن نگه داشتهایم. مشکل اصلی این است که بهدلیل بدهی به تأمین اجتماعی، بانکها از خرید دین چکهای فروش پارچه خودداری میکنند و همین مسئله نقدینگی ما را کاهش داده است.
پهلوان همچنین یادآور شد:در هشت سالی که مدیریت مجموعه را برعهده دارم، حتی یک ریال وام و هیچ تسهیلاتی از هیچ نهادی دریافت نکردهایم و هزینههای شرکت صرفاً از محل درآمد تولید تأمین شده است.
او در پایان گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان استان و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، این اختلافات حل شود تا بتوانیم بدهیها را تسویه و پرداختها را کاملاً منظم کنیم.