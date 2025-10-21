خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر رشت در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر در کارخانجات رشت/ کارخانه‌های قدیمی تعطیل شدند

در حالی که رشت سال‌ها به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی شمال کشور شناخته می‌شد، امروز نشانه‌های افول در صنایع این شهر به وضوح دیده می‌شود، از تعطیلی کارخانه‌های قدیمی تا تعدیل صدها کارگر در ماه‌های اخیر.

«حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر رشت از تشدید بحران بیکاری در میان کارگران این شهر خبر داد و به ایلنا گفت: در چند ماه اخیر و پس از جنگ ۱۲روزه‌، حدود ۵۰۰ کارگر در کارخانجات رشت تعدیل نیرو شده‌اند.

او با اشاره به پیشینه‌ی صنعتی رشت گفت: «رشت زمانی یکی از مهم‌ترین شهرهای صنعتی کشور بود، اما خصوصی‌سازی‌های مکرر و غیرکارشناسی در صنایع این منطقه موجب تعطیلی کارخانه‌ها و گسترش بیکاری شده است. امروز بخش زیادی از جمعیت کارگری این شهر بدون شغل مانده‌اند و وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان به شدت بحرانی است.»

به گفته‌ی ایزدی، کارخانه‌هایی مانند ایران کنف و رشت الکترونیک که در گذشته هر کدام بیش از هزار کارگر شاغل داشتند، اکنون  تعطیل شده‌اند.

او اضافه کرد: «واحدهایی نظیر ایران پولین و چوکا نیز به دلیل مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و بازار فروش، با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و تولید پایداری ندارند.»

این فعال کارگری در پایان هشدار داد که ادامه‌ی روند فعلی می‌تواند زیرساخت‌های صنعتی رشت را به‌طور کامل از بین ببرد و زمینه‌ساز مهاجرت گسترده‌ی کارگران به سایر استان‌ها شود.

 

