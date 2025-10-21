«حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر رشت از تشدید بحران بیکاری در میان کارگران این شهر خبر داد و به ایلنا گفت: در چند ماه اخیر و پس از جنگ ۱۲روزه‌، حدود ۵۰۰ کارگر در کارخانجات رشت تعدیل نیرو شده‌اند.

او با اشاره به پیشینه‌ی صنعتی رشت گفت: «رشت زمانی یکی از مهم‌ترین شهرهای صنعتی کشور بود، اما خصوصی‌سازی‌های مکرر و غیرکارشناسی در صنایع این منطقه موجب تعطیلی کارخانه‌ها و گسترش بیکاری شده است. امروز بخش زیادی از جمعیت کارگری این شهر بدون شغل مانده‌اند و وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان به شدت بحرانی است.»

به گفته‌ی ایزدی، کارخانه‌هایی مانند ایران کنف و رشت الکترونیک که در گذشته هر کدام بیش از هزار کارگر شاغل داشتند، اکنون تعطیل شده‌اند.

او اضافه کرد: «واحدهایی نظیر ایران پولین و چوکا نیز به دلیل مشکلات متعدد در تأمین مواد اولیه و بازار فروش، با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و تولید پایداری ندارند.»

این فعال کارگری در پایان هشدار داد که ادامه‌ی روند فعلی می‌تواند زیرساخت‌های صنعتی رشت را به‌طور کامل از بین ببرد و زمینه‌ساز مهاجرت گسترده‌ی کارگران به سایر استان‌ها شود.

انتهای پیام/