در تماس با ایلنا مطرح شد؛
بازماندگان تأمین اجتماعی: حق اولاد واریز نشد
بازماندگان مستمریبگیر تامین اجتماعی میگویند: نه تنها حق اولاد شهریور ماه پرداخت نشده که بعد از واریز حقوق، متوجه شدیم حق اولاد مهرماه نیز قطع شده است.
جمعی از بازماندگان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم واریز حق اولاد خود خبر دادند و گفتند: علیرغم اینکه در خبرها خوانده بودیم حق اولاد واریز خواهد شد، اما نه تنها حق اولاد شهریورماه پرداخت نشده که بعد از واریز حقوق، متوجه شدیم حق اولاد مهر ماه نیز قطع شده است.
یکی از این بازنشستگان گفت: به تأمین اجتماعی مراجعه کردهام تا موضوع قطع حق اولاد را پیگیری کنم که بهصراحت اعلام کردند حق اولاد بازماندگان دختر قطع شده و با حقوق مهرماه نیز هیچگونه حق اولادی پرداخت نشده است.
این مستمریبگیر تأمین اجتماعی گفت: همچنین گفتند که در حال حاضر، حداقل برای این ماه هیچ مبلغی پرداخت نخواهد شد و اگر اعتراضی وجود دارد، باید از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود. به دیوان عدالت مراجعه کردم و گفتند برای ثبت شکایت، مبلغی حدود ۷۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود.
این بازنشسته گفت: ما حداقل بگیران از پنجم ماه پولی در جیبمان نمیماند که بخواهیم صرف ثبت شکایت و رفت و آمد کنیم. پرداخت این مبلغ برای ما واقعا دشوار است.