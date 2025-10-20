خبرگزاری کار ایران
پرداخت حقوق مهر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد

پرداخت حقوق مهر بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شد
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد. 

همچنین لازم به ذکر است؛ پرداخت معوقات مربوط به مشمولین باقی مانده از جانب بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب حروف الفبا و طی یک هفته به پایان می‌رسد. 

 

 

