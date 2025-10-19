تجمع بازنشستگان نفت در تهران + فیلم

بازنشستگان صنعت نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود (۲۷مهر ماه) در مقابل ساختمان دفتر شرکت ملی نفت ایران خبر دادند.

این بازنشستگان از استان‌ها و مناطق نفت‌خیز کشور، به منظور طرح مطالبات خود، در تهران حضور یافته‌اند.

بازنشستگان صنعت نفت با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی خواستار رفع مشکلات معیشتی و صنفی خود شدند.

یکی از معترضین با انتقاد از اینکه سال‌هاست حقوق و سایر مطالبات بازنشستگان صنعت نفت پرداخت نشده و با افزایش بی‌سابقه تورم، ارزش واقعی آن‌ها به کمتر از یک‌پنجم کاهش یافته است، گفت: ما خواستار پرداخت مطالبات خود با نرخ روز و همچنین برخورد قاطع با عاملان تخلفات صورت‌گرفته در صندوق بازنشستگی هستیم.

آن‌ها تأکید کردند دولت باید از تضییع بیشتر حقوق این قشر زحمتکش ممانعت کند.

این بازنشسته به نیابت از سایر بازنشستگان هشدار داد: ادامه این بی‌توجهی، باعث افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده در میان ذی‌نفعان صندوق نفت خواهد شد.

این بازنشستگان همچنین خواستار ارتقای سطح خدمات رفاهی و درمانی و بهبود مستمری‌های پرداختی هستند و معتقدند؛ سطح رفاهیات در گذر زمان تنزل پیدا کرده است.

انتهای پیام/