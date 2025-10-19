در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیحاتی در رابطه با حق پرستاری بازنشستگان لشکری
بازنشستگان نیروهای مسلح که خود یا عائلهاشان از بیماری خاص رنج میبرند در صورتیکه بیماری آنها جزء موارد مطرح شده باشد به آنها حق پرستاری تعلق میگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح، در رابطه با حق پرستاری بازنشستگان نیروهای مسلح گفت: بازنشستگان نیروهای مسلح که خود یا عائلهاشان از بیماری خاص رنج میبرند در صورتی که بیماری آنها جزو موارد مطرح شده باشد به آنها حق پرستاری تعلق میگیرد.
رهبر گفت: این موارد عبارتند از: معلولیت ذهنی با ضریب هوشی زیر ۵۰، بیماران MS ، دسیترولی (بیماران دارای اختلال حرکتی) ، فلج دائمی (حداقل ۲ اندام) ، فلج مغزی ، قطع نخاع ، بیماریهای روماتیسمی شدید، کما و زندگی نباتی بیش از ۲ ماه ، بیماری آلزایمر ، مبتلا به سرطانهای پیشرفته ، نارساییهای مزمن تنفسی و بیماران دیالیزی.
رهبر گفت: حق پرستاری هر بیماری متفاوت است و بعد از طی مراحل در کمیسیون عالی پزشکی، حق پرستاریِ متناسب به فرد تعلق میگیرد.