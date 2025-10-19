توضیحاتی در رابطه با حق پرستاری بازنشستگان لشکری

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح، در رابطه با حق پرستاری بازنشستگان نیروهای مسلح گفت: بازنشستگان نیروهای مسلح که خود یا عائله‌‌اشان از بیماری خاص رنج می‌برند در صورتی که بیماری‌ آنها جزو موارد مطرح شده باشد به آنها حق پرستاری تعلق می‌گیرد.

رهبر گفت: این موارد عبارتند از: معلولیت ذهنی با ضریب هوشی زیر ۵۰، بیماران MS ، دسیترولی (بیماران دارای اختلال حرکتی) ، فلج دائمی (حداقل ۲ اندام) ، فلج مغزی ، قطع نخاع ، بیماری‌های روماتیسمی شدید، کما و زندگی نباتی بیش از ۲ ماه ، بیماری آلزایمر ، مبتلا به سرطان‌های پیشرفته ، نارسایی‌های مزمن تنفسی و بیماران دیالیزی.

رهبر گفت: حق پرستاری هر بیماری متفاوت است و بعد از طی مراحل در کمیسیون عالی پزشکی، حق پرستاریِ متناسب به فرد تعلق می‌گیرد.

