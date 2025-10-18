تجمع کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در پالایشگاه آبادان می‌گویند: جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان صبح امروز (۲۶ مهرماه) با تجمع مقابل ساختمان مرکزی خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.

یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی درباره اعتراض امروز خود و همکارانش گفت: چندین سال است کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود هستند و در این خصوص بارها دست به اعتراض صنفی زده‌اند، اما در نتیجه بی‌توجهی مسئولان تا کنون نتیجه‌ای نگرفته اند، اما موضوعی که امروز باعث نارضایتی و تجمع کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شده، محقق نشدن وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور بود که در آن وعده حذف شرکت‌های پیمانکاری داده شده بود، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در جهت تحقق این وعده انجام نشده است

او با اشاره به اینکه حدود ۴۰۰۰ نفر هستیم که به صورت پیمانکاری در پالایشگاه آبادان به کار مشغول هستیم، گفتند: می‌خواهیم وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

یکی دیگر از کارگران با بیان اینکه به چه دلیل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، علیرغم مصوبه مجلس اجرا نمی‌شود؛ گفت: نارضایتی ما به این جهت است که پالایشگاه سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران ندارند. در واقع موضوع خروج پیمانکاران از صنعت نفت چندین سال است که از سوی دولت مطرح می‌شود، اما تاکنون کاری برای اجرای آن انجام نشده است.

انتهای پیام/