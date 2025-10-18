افزایش ۴۰درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، پیرو انتشار خبر مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ در برخی رسانه‌ها، با تیتر «افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان بین ۵ تا ۸ میلیون تومان از آذرماه ، اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

۱- هرگونه خبر منتشر شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان محترم با ارقام اعلامی (بین ۵ تا ۸ میلیون تومان) و زمان‌بندی (آذرماه) جهت اجرای فاز دوم متناسب‌سازی، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌گردد.

۲- فعالیت‌های صندوق بر تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، به ویژه فرهنگیان محترم که ۹۰ درصد احکام و پرداخت‌هایشان در مهرماه قطعی شده است، متمرکز بوده و این اولویت در راستای تکریم بازنشستگان و ارتقاء سطح رضایتمندی ایشان پیگیری می‌شود.

بدین‌وسیله مجدداً تأکید می‌گردد، کلیه اخبار مربوط به حقوق، مزایا و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و سایت صندوق به نشانی www. cspf. ir و همچنین از طریق کانال‌های رسمی (معرفی شده در سایت) اطلاع‌رسانی می‌گردد.

از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز تقاضا می‌شود تا پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با معیشت بازنشستگان، صحت آن را با استناد به اطلاعیه‌های رسمی این صندوق مورد بررسی قرار دهند.

