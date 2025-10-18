خبرگزاری کار ایران
افزایش ۴۰درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
صندوق بازنشستگی کشوری خبر منتشر شده پیرامون افزایش ۴۰درصدی حقوق بازنشستگان کشوری را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، پیرو انتشار خبر مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ در برخی رسانه‌ها، با تیتر «افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان بین ۵ تا ۸ میلیون تومان از آذرماه ، اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری مراتب ذیل را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد: 

۱- هرگونه خبر منتشر شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان محترم با ارقام اعلامی (بین ۵ تا ۸ میلیون تومان) و زمان‌بندی (آذرماه) جهت اجرای فاز دوم متناسب‌سازی، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌گردد. 

۲- فعالیت‌های صندوق بر تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، به ویژه فرهنگیان محترم که ۹۰ درصد احکام و پرداخت‌هایشان در مهرماه قطعی شده است، متمرکز بوده و این اولویت در راستای تکریم بازنشستگان و ارتقاء سطح رضایتمندی ایشان پیگیری می‌شود. 

بدین‌وسیله مجدداً تأکید می‌گردد، کلیه اخبار مربوط به حقوق، مزایا و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و سایت صندوق به نشانی www. cspf. ir و همچنین از طریق کانال‌های رسمی (معرفی شده در سایت) اطلاع‌رسانی می‌گردد. 

از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز تقاضا می‌شود تا پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با معیشت بازنشستگان، صحت آن را با استناد به اطلاعیه‌های رسمی این صندوق مورد بررسی قرار دهند.

 

