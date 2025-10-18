خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان به مناسبت درگذشت حسین حبیبی

پیام تسلیت نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان به مناسبت درگذشت حسین حبیبی
نصرالله دریابیگی در پیامی درگذشت حسین حبیبی فعال کارگری پیشکسوت را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا،  نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، در پی درگذشت مرحوم حسین حبیبی، از فعالان دلسوز و خدوم جامعه کارگری، عضو اسبق هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، پیام تسلیتی صادر کرد. 

در متن پیام تسلیت دریابیگی آمده است: 

«با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت برادر گرامی و فعال صدیق جامعه کارگری کشور، مرحوم حسین حبیبی، موجب اندوه و تألم عمیق شد. 

آن فقید سعید از چهره‌های دلسوز، آگاه و تأثیرگذار عرصه کار و کارگری بود که سال‌ها از عمر شریف خود را صادقانه در مسیر دفاع از حقوق کارگران، تقویت تشکل‌های کارگری و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت نیروی کار کشور سپری کرد. 

بی‌تردید فقدان چنین انسان شریف و پرتلاشی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کارگری کشور و یاران و همراهان او در شوراهای اسلامی کار محسوب می‌شود.» 

وی در ادامه افزوده است: 

«اینجانب به نمایندگی از جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، این مصیبت جانسوز را به خانواده محترم آن مرحوم، اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار، همکاران، دوستان و فعالان عرصه کار و تلاش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند منّان برای آن انسان وارسته، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. 

یقین دارم نام و یاد زنده‌یاد حسین حبیبی، به عنوان یکی از چهره‌های صادق، مردمی و پیگیر مطالبات جامعه کارگری، در تاریخ جنبش کارگری ایران ماندگار خواهد ماند.» 

روحش شاد و یادش گرامی باد!

 

