پیام تسلیت نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان به مناسبت درگذشت حسین حبیبی

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، در پی درگذشت مرحوم حسین حبیبی، از فعالان دلسوز و خدوم جامعه کارگری، عضو اسبق هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن پیام تسلیت دریابیگی آمده است:

«با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت برادر گرامی و فعال صدیق جامعه کارگری کشور، مرحوم حسین حبیبی، موجب اندوه و تألم عمیق شد.

آن فقید سعید از چهره‌های دلسوز، آگاه و تأثیرگذار عرصه کار و کارگری بود که سال‌ها از عمر شریف خود را صادقانه در مسیر دفاع از حقوق کارگران، تقویت تشکل‌های کارگری و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت نیروی کار کشور سپری کرد.

بی‌تردید فقدان چنین انسان شریف و پرتلاشی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کارگری کشور و یاران و همراهان او در شوراهای اسلامی کار محسوب می‌شود.»

وی در ادامه افزوده است:

«اینجانب به نمایندگی از جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، این مصیبت جانسوز را به خانواده محترم آن مرحوم، اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار، همکاران، دوستان و فعالان عرصه کار و تلاش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند منّان برای آن انسان وارسته، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

یقین دارم نام و یاد زنده‌یاد حسین حبیبی، به عنوان یکی از چهره‌های صادق، مردمی و پیگیر مطالبات جامعه کارگری، در تاریخ جنبش کارگری ایران ماندگار خواهد ماند.»

روحش شاد و یادش گرامی باد!

انتهای پیام/