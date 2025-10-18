رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی گلستان مطرح کرد؛
دغدغههای شرکتهای خدماتی و کارگران آنها/ وامهایی که سودشان سر به فلک میکشد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی گلستا ن با اشاره به چالشهای پیش روی فعالیت ۱۰۰ شرکت خدماتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان، کل بدهیهای این شرکتها از نهادهای دولتی را ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، رسول گرگیج در سومین همایش استانی این انجمن اظهار کرد: درحالحاضر بیش از ۱۰۰ شرکت در زمینههای آشپزخانه، حفظ و نگهداری، خدمات شهری، حملونقل و فضای سبز در استان گلستان با حدودا ده هزار کارگر فعالیت میکنند و نقش مهمی در رونق اشتغال ایفا میکنند.
وی با اشاره به چالشهای مالی شرکتهای خدماتی افزود: در مجموع، شرکتهای خدماتی استان حدود ۷۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی طلبکار هستند، اما متأسفانه برای دریافت مطالبات خود با مشکلات جدی روبهرو بوده و عملاً قدرت لازم برای احقاق حقوق خود را ندارند.
گرگیج ادامه داد: شرکتهای خدماتی برای پوشش هزینههای جاری خود ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با سود بالای ۲۰ درصد هستند که با تأخیر در بازپرداخت، سود آن حتی به ۳۰ درصد نیز میرسد. این مسئله فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی گلستان با انتقاد از خلأهای قانونی موجود در این بخش گفت: انجمنهای صنفی خدماتی و فنی مهندسی از فعالترین تشکلهای کارفرمایی استان محسوب میشوند، اما همچنان با ضعفهای حقوقی و قانونی متعددی مواجهاند که موجب بروز مشکلات ساختاری در قراردادها و تعاملات کاری شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قدرت شرکتهای خدماتی بسیار پایین است، زیرا کارفرمایان دولتی اغلب تمامی مفاد دفترچه پیمان را خودشان تنظیم میکنند و شرایط قراردادها را بر اساس خواستههای خود مینویسند. این روند باید با ورود مسئولان و بازنگری در قوانین اصلاح شود.
گرگیج هدف از برگزاری سومین همایش انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی را بررسی جایگاه و نقش این مجموعهها در اقتصاد استان دانست و افزود: انسجام میان شرکتهای خدماتی ضروری است. مدیران این شرکتها توانمندی لازم برای پیشبرد بخش قابل توجهی از اهداف اشتغال و خدمات کشور را دارند و اگر حمایت شوند، میتوانند سهم عمدهای در پویایی اقتصادی استان ایفا کنند.