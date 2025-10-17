وزیر کار در حاشیه مسابقات ملی مهارت در اصفهان مطرح کرد:
نظام مهارتی کشور آماده تحول بزرگ است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهارتی کشور را آماده تحولی بزرگ ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری در نشست خبری بیست و دومین مسابقات ملی مهارت در اصفهان تاکید کرد: تحول در نظام مهارتآموزی کشور در حال شکلگیری است.
او افزود: تقویت مهارتآموزی با رویکرد دسترسی برابر، تنوع رشتهها و برتری جهانی در دستور کار دولت است. نیروهای مهارتی در کشور با معضل بیکاری مواجه نیستند و از جایگاه مناسبی در بازار کار برخوردارند.
وزیر کار با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از معلولان گفت: حمایت از این قشر با شیوهای نوین در دستور کار قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی این طرح را بهطور کامل اجرا کرده است.
وزیر رفاه گفت: این اقدام بخشی از مشکلات را برطرف میکند و زمینهای برای توانمندسازی مربیان فراهم میسازد.
وی نقش سازمانها و بخش خصوصی را در برگزاری این مسابقات پر رنگ توصیف کرد.
میدری تأکید کرد: نظام مهارتی کشور آماده یک تحول جدی است و یکی از دلا سه محور اصلی تحول در نظام مهارتی یل این آمادگی، تلاشهای مستمر در تدوین و اصلاح قوانین مهارتآموزی است. نگاه ویژه رئیسجمهور به این حوزه زمینه را برای تغییرات بنیادین فراهم کرده است.
وی سه محور اصلی سیاستهای دولت در حوزه مهارتآموزی را دسترسی برابر در همه نقاط کشور، گسترش تنوع رشتهها و دستیابی به برتری جهانی عنوان کرد و گفت: این سه رویکرد میتواند نظام مهارت کشور را متحول کند.
میدری با بیان اینکه تحول، پیش از هر چیز به «تغییر نگاه» نیاز دارد، افزود: «تا زمانی که نگاه ما به مهارتآموزی تغییر نکند، انرژیها آزاد نخواهد شد.»
وی در ادامه به اهمیت نقش تکنسینها در تاریخ تحولات صنعتی جهان اشاره کرد و گفت: «بسیاری از تحولات بزرگ صنعتی و فناوری حاصل کار تکنسینها بوده است؛ نه صرفاً دانشمندان. همانطور که کشف قدرت بخار، راهاندازی اینترنت یا تحولات صنعتی در آمریکا از دل مهارتهای فنی بیرون آمده است.»
او با ذکر مثالهایی از صنعت بستهبندی، حملونقل و صنایع غذایی، توضیح داد: «تکنسینهای ماهر با راهحلهای ساده اما خلاقانه، مشکلات پیچیده را حل میکنند و همین مهارت است که بهرهوری را در بخشهای مختلف کشاورزی، خدمات و تولید افزایش میدهد.»
وزیر کار تأکید کرد: «نیروی ماهر بیکار وجود ندارد و دستمزد نیروی ماهر بهطور طبیعی بالاتر است. بنابراین مهارتآموزی یک سرمایهگذاری واقعی برای اقتصاد کشور است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای متنوع استانی برای توسعه مهارتها گفت: «هر استان کشور ظرفیت منحصربهفردی دارد و باید با محور قرار دادن این مزیتها، زمینه رقابت بینالمللی در رشتههای مهارتی فراهم شود. این مسابقات میتواند به جای یک اتفاق مقطعی، به یک جریان پایدار تبدیل شود.»
او از تمامی دستاندرکاران برگزاری این رویداد ملی قدردانی کرد و افزود: «با سیاستگذاری درست و تداوم حمایتها، میتوانیم مهارتآموزی را به یکی از موتورهای اصلی پیشرفت کشور تبدیل کنیم.»
در ادامه نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره انگیزه و آینده شغلی شرکتکنندگان این رویداد گفت: دو گروه اصلی در این رویداد حضور دارند؛ هنرجویان و مربیان. هر دو گروه انگیزه بسیار بالایی دارند و این انگیزه میتواند بخش مهمی از مسیر پیشرفت را هموار کند.
وی با اشاره به وضعیت نظام پرداخت در سازمان آموزش فنی و حرفهای اظهار کرد: میزان افزایش حقوق کارکنان این سازمان در مقایسه با سایر دستگاهها بیشتر بوده است، زیرا سطح پرداختی در گذشته پایینتر از وزارتخانههای دیگر بود و نارضایتیهایی ایجاد کرده بود. با وجود این، عشق و علاقه درونی فعالان حوزه مهارت، بسیاری از مشکلات را جبران میکند؛ هرچند این موضوع مسئولیت دولت را برای حمایت از آنان کم نمیکند.
میدری درباره آینده شغلی مدالآوران این رقابتها تأکید کرد: «در هیچ یک از رشتههای مهارتی شرکتکنندگان این مسابقات مشکلی برای اشتغال وجود ندارد. این افراد هماکنون نیز در بازار کار فعال هستند و از درآمد مناسبی برخوردارند.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی افزود: «کمبود نیروی انسانی ماهر سومین مشکل تولیدکنندگان در اروپا است، در حالی که در ایران این مسئله جزو بیست مشکل اصلی تولید نیست. برخلاف بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی که با کمبود فرصت شغلی مواجهاند، تقاضا برای نیروی مهارتی در کشور بالاست.»
وی راهکار اصلی برای تقویت این روند را استانداردسازی آزمونها و ارتقای سطح آموزشهای مهارتی دانست و گفت: «اگر آزمونهای مهارتی با کیفیت و حرفهای برگزار شوند، اعتماد کارآفرینان به این نیروها افزایش مییابد.»
میدری همچنین از پیشرفت درپروتکلهای تعریف و شناسایی نخبگان مهارتی خبر داد و گفت: «پروتکلهای مشخصی برای شناسایی نخبگان مهارتی تدوین شده و این موضوع با همکاری بخشهای مختلف پیگیری خواهد شد.»
در ادامه این نشست، وی در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرایی برای اشتغال مدالآوران مسابقات مهارت اظهار کرد: «حمایت از مدالآوران در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. در بودجه سال ۱۴۰۴ حکمی برای ارائه تسهیلات ویژه به این افراد پیشبینی شده است تا مسیر اشتغال و کارآفرینی برای آنها تسهیل شود.»
میدری درباره برگزاری متوالی مسابقات مهارت در اصفهان نیز گفت: «اصفهان به عنوان شهری کارآفرین و با ظرفیت فرهنگی و هنری بالا، میزبان شایستهای برای این رویداد است. این مسابقات میتواند به توسعه گردشگری مهارتی و ارتقای جایگاه جهانی اصفهان کمک کند.»
وی افزود: «هدف ما این است که از دل این رویدادها، جریان پایداری در مهارتآموزی ایجاد شود و فرصتهای شغلی و اقتصادی جدیدی برای جوانان به وجود آید.»
نشست خبری بیست و دومین مسابقات ملی مهارت با پحضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «غلامحسین محمدی» رییس سازملن آموزش فنی و حرفهای کشور، «علیرضا منادی سفیدان» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، «مهدی جمالی نژاد» استاندار اصفهان و «مصطفی آذر کیش» معاون متوسطه وزارت آموزشوپرورش در محل نمایشگاه بینالمللی اصفهان برگزار شد.