مشکلات نیروهای رسمی تبدیل وضعیت ایثارگری مخابرات/ صد درصد هزینه بیمه تکمیلی با خودشان است!

محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اهمیت بیمه تکمیلی گفت: بیمه تکمیلی از مهم‌ترین ارکان سلامت کارکنان هر شرکتی است و در واقع می‌توان آن را آینده‌نگری هوشمندانه‌ در روزهای سلامتی برای روزهای بیماری دانست.

وی ادامه داد: در این راستا، بخشی از هزینه بیمه تکمیلی معمولاً توسط کارفرما و بخشی توسط خود کارکنان تأمین می‌شود. اما در حال حاضر، برای نیروهای رسمیِ تبدیل وضعیت ایثارگری، صد درصد هزینه بیمه تکمیلی خود و خانواده‌شان به عهده آنان گذاشته شده است که این موضوع موجب شده بسیاری از نیروها از استفاده از بیمه تکمیلی انصراف داده و از این مزیت محروم شوند.

مظلومین ادامه داد: با توجه به اهمیت سلامت منابع انسانی و خانواده‌های آن‌ها و با توجه به اینکه مهلت ثبت‌نام یا انصراف محدود و تا آخر ماه مهر است، انجمن صنفی مخابرات تقاضا دارد که با یکی از پیشنهادات ما موافقت شود.

وی گفت: پیشنهاد نخست این است که سهم پرداختی کارکنان این گروه برای بیمه تکمیلی کاهش یافته و ترجیحاً به کمتر از ۷۰ درصد برسد، چراکه در حال حاضر صددرصد هزینه بر عهده آنان است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران در ادامه گفت: در پیشنهاد دوم، درخواست می‌شود با بیمه‌گر تکمیلی فعلی یعنی شرکت بیمه دانا مذاکره‌ای انجام شده و از آن شرکت خواسته شود برای این دسته از کارکنان طرح تعهدات جدیدی با حق بیمه ماهیانه حدود ۶۰۰ هزار تومان در نظر بگیرد.

وی افزود: در صورت عدم موافقت بیمه دانا با این پیشنهاد، شایسته است شرکت مخابرات ایران با سایر بیمه‌گرهای تکمیلی مانند بیمه دی یا بیمه آسیا وارد مذاکره شود تا طرحی با تعهدات کمتر و حق بیمه در حدود ۶۰۰ هزار تومان برای این کارکنان فراهم شود.

مظلومین اظهار کرد: انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران آمادگی کامل خود را برای همکاری و کمک در برقراری و اجرای این موضوع اعلام می‌کند.

وی در پایان گفت: ما در همین خصوص نامه‌ای هم به مدیرعامل شرکت مخابرات زده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم. امیدواریم مساعدت کنند.

