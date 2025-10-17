به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با نهایت اندوه و خشم انسانی، فریاد اعتراض خود را علیه جنایت‌های سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی که به وضوح مصداق کامل نسل‌کشی کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی است، اعلام می‌دارد. امروز دیگر برای وجدان‌های بیدار جهان، جای هیچ تردیدی باقی نمانده که آنچه در غزه و سایر مناطق اشغالی فلسطین می‌گذرد، نه جنگی میان دو طرف، بلکه کشتاری سیستماتیک و هدفمند علیه ملت فلسطین است؛ کشتاری که اکنون با عنوان رسمی پرونده نسل‌کشی غزه در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه، به شکایت کشور شجاع و آزاده آفریقای جنوبی در جریان است.

رژیم صهیونیستی، که دستش تا مرفق به خون بی‌گناهان آلوده است، سال‌هاست با حمایت بی‌شرمانه برخی قدرت‌های جهانی، به نابودی کامل زیرساخت‌های حیاتی، مدارس، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌های مردم مظلوم غزه پرداخته است. کودکان، زنان، سالخوردگان و حتی نوزادان در آغوش مادرانشان قربانی بمباران‌ها و محاصره‌های بی‌رحمانه شده‌اند. این نسل‌کشی نه‌تنها حذف فیزیکی انسان‌هاست، بلکه قتل آینده‌ی فلسطین است؛ آینده‌ای که در میان ویرانی مدارس، از بین رفتن حق تحصیل، نابودی خانواده‌ها و محرومیت از هویت ملی و انسانی، به تاراج رفته است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود که این جنایات ریشه در تاریخی تلخ و تکرارشونده دارد. از کشتار دیر یاسین در سال ۱۹۴۸ که یکی از نخستین جنایات فجیع علیه مردم بی‌پناه فلسطین بود، تا فاجعه صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ و کشتار قانا در لبنان، جهان بارها شاهد چهره‌ی واقعی صهیونیسم بوده است. متأسفانه این حلقه‌های خونین خشونت، با سکوت و بی‌عملی مجامع جهانی تداوم یافته و اکنون در قرن بیست و یکم، در برابر دیدگان میلیون‌ها انسان، بار دیگر در غزه تکرار می‌شود. ما ضمن محکومیت قاطع این جنایات ضدبشری، از تمامی نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای حقوق بشر می‌خواهیم که از موضع انفعال و بیانیه‌پردازی فراتر روند و با اقدامات عملی و الزام‌آور، عاملان و آمران این نسل‌کشی را تحت تعقیب قرار دهند.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که کودکان و زنان فلسطینی، به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، شایسته‌ی حمایت ویژه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان هستند؛ کنوانسیون‌هایی که متأسفانه در قبال فلسطین، بارها و بارها مورد بی‌اعتنایی و نقض آشکار قرار گرفته‌اند. ما بر این باوریم که سکوت در برابر این فجایع، هم‌دستی با جنایتکاران است. وجدان انسانی، تعهد اخلاقی و باور دینی ما حکم می‌کند که در کنار مردم مقاوم فلسطین بایستیم و صدای حق‌طلبانه‌ی آنان را به گوش جهانیان برسانیم. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی کامل با کارگران، زنان، کودکان و خانواده‌های مقاوم فلسطینی، از همه‌ی تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی در سراسر جهان می‌خواهد تا با تحریم محصولات صهیونیستی، برگزاری اعتراضات مدنی و فشار بر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، برای پایان دادن به این جنایت‌های غیرانسانی تلاش کنند.

در پایان، خانه کارگر یاد و نام تمامی کودکان شهید فلسطین را گرامی می‌دارد و تأکید می‌کند که نسل‌کشی، نه‌تنها جسم کودکان را می‌کشد، بلکه رؤیا، امید و آینده‌ی یک ملت را نابود می‌کند. باشد که فریاد عدالت‌خواهی ملت‌ها، بالاخره دیوار سکوت و تبعیض را در هم بشکند و جهانی عاری از اشغال، تبعیض و نسل‌کشی برای همه‌ی انسان‌ها رقم زند.

انتهای پیام/