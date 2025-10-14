زمان واریز حقوق مهر بازنشستگان کشوری و لشکری

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان این صندوق در مهرماه ۱۴۰۴ همانند ماه‌های گذشته در پایان ماه و در تاریخ ۲۹ و ۳۰ مهر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

در نیمه اول سال بازنشستگان کشوری حقوق خود را در روزهای ۳۰ و ۳۱‌ ماه دریافت می‌کردند اما با توجه به تغییر فصل و کوتاه‌تر بودن ماه، این پرداخت نسبت به ماه‌های نیمه اول سال یک روز زودتر انجام می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان لشکری نیز طبق روال ماه‌های گذشته در تاریخ ۳۰ مهر پرداخت می‌شود.

