مرگ دلخراش ۵ کارمند دانشگاه علوم پزشکی فسا در تصادف جادهای
صبح امروز، ۵ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا بر اثر تصادف جادهای جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ صبح امروزسه شنبه (۲۲ مهر ماه)، بر اثر برخورد خودروی سواری و کامیون در محور جادهای فسا به نوبندگان، ۵ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا، در مسیر کار جان خود را از دست دادند. در عین حال راننده کامیون هم مصدوم شد.
مجتبی نوحپیشه (مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا) در ارتباط با این حادثه گفت: در محور فسا به نوبندگان دو دستگاه خودرو سواری و کامیون با یکدیگر برخورد کردند؛ بر اثر این حادثه پنج نفر از سرنشینان سواری در محل جان خود را از دست داده و راننده کامیون هم مصدوم شد.
وی ادامه داد: پنج نفر از کشتههای خودروی سواری، کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بودند.